Die staatliche Bahn hat mehr Schulden als Griechenland. Ein Handelskrieg mit den USA droht auch noch. Wohin steuert die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt?

Von Christoph Giesen , Peking

Es ist Volkskongress in China. Der Himmel strahlt blau, die übliche Dunstglocke ist weg, weil die Fabriken rund um Peking heruntergefahren worden sind. So klar das Wetter ist, so unklar bleiben die Äußerungen der politischen Elite. Die Delegierten der Provinzen melden sich zu Wort und erzählen von ihren Gesprächen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping und Premier Li Keqiang. Die Minister treten ebenfalls öffentlich auf, verlesen Statements und lassen sich befragen. Es geht vor allem um die Wirtschaft. Besonders ergiebig ist es aber nicht. Die meisten Fragen sind abgesprochen. Und in den Zeitungen steht danach: "Der Präsident sagt: Die Staatskonzerne sollen innovativ sein." Soso. Doch wohin steuert die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wirklich?

2013, ein Jahr nach Amtsantritt hatte das neue Führungsduo Xi/Li dem Land weitreichende Reformen verordnet. Dem dritten Plenum des Zentralkomitees, das damals die Pläne verabschiedete, sei ein historischer Wurf gelungen, jubelte die Propaganda. Auch im Ausland war man zuversichtlich. In der Tat waren die Ankündigungen eindrucksvoll: Weniger staatliche Eingriffe, die Macht der Staatskonzerne sollte schwinden, das Bankensystem umgebaut und die Einschränkungen für ausländische Firmen zurückgenommen werden. Doch was ist umgesetzt worden?

Staatskonzerne

150 000 Staatsunternehmen gibt es derzeit in China. Nur noch 15 Prozent der städtischen Bevölkerung arbeitetet tatsächlich für einen staatseigenen Betrieb. Die Hälfte der Unternehmen schreibt rote Zahlen - trotz Vorzugsbehandlung. Staatskonzerne bekommen Bauland zu Preisen, die niemand nachvollziehen kann. Benzin, Gas oder Kohle beziehen sie oft deutlich unter Marktniveau. Und natürlich werden sie üppig mit Krediten versorgt. Etwa fünfzig Prozent aller Unternehmensdarlehen bekommen die Staatskonzerne von den zumeist staatlichen Banken.

Die Folge: Die Verschuldung der staatlichen Firmen liegt bei etwa 170 Prozent des Bruttosozialprodukts. Allein die chinesische Bahn hat in ihrer Bilanz Schulden von mehr als vier Billionen Yuan stehen. Das sind nach aktuellem Umrechnungskurs etwa 550 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Griechenlands Staatsverschuldung liegt bei rund 320 Milliarden Euro.

"Es gibt heftigen Widerstand auf vielen Ebene gegen eine Reform der Staatskonzerne. Nicht alle Provinzen kuschen vor Peking. Niemand möchte schließlich zu den Verlierern gehören, wenn es heißt, ihr müsst Fabriken schließen", sagt Max J. Zenglein vom Mercator Institute for China Studies (Merics).

Vor allem seit der Finanzkrise 2008 hat die Verschuldung der Staatskonzerne drastisch zugenommen. Es wird im großen Stil in Infrastruktur investiert, da der Export nicht mehr wächst und der Konsum nicht ausreicht, um Pekings Wachstumsvorgabe von 6,5 Prozent einzuhalten. "Chinas Führung ist Geisel ihres Wachstumsversprechens", meint Zenglein.

Ein Ende der Staatsausgaben ist nicht in Sicht. Brachte 2005 ein Yuan Kredit noch einen Yuan an Wirtschaftsleistung ein, kommen heute für einen geborgten Yuan nur noch 0,4 Yuan Wachstum heraus. "Abnehmender Grenznutzen", nennen Ökonomen das. Die erste Brücke über den Fluss ist gesamtwirtschaftlich sinnvoll, die zehnte Überquerung ist nur noch für die Bauarbeiter und die Stahlindustrie lohnend. Trotzdem strecken die Geldhäuser immer noch Geld vor.