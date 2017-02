13. Februar 2017, 10:48 Uhr Valentinsmenü Ein bisschen Liebe: Filet in Portwein-Schokosauce









In dieser Valentinstag-Folge von "Lecker auf Rezept" servieren wir weder Rosen noch Pralinen - sondern ein leckeres Zwei-Gänge-Menü.

Von Maria Holzmüller

An alle, die Valentinstag für ein kitschiges, überflüssiges, von der Blumen- und Pralinenindustrie erzwungenes Event halten: bitte hier entlang und weiterlesen. An alle, die Valentinstag für einen wunderschönen, romantischen und zelebrierungswürdigen Anlass halten: bitte ebenfalls hier entlang und weiterlesen.

Dieser Text soll kein Plädoyer für oder wider Valentin sein, hier soll es um die Freude gehen, gemeinsam zu kochen und zu essen. Ja, am Valentinstag. Ob jedoch mit dem oder der Angebeteten, ein paar guten Freunden oder der lieben Mama, soll hier keine Rolle spielen.

Lasst uns am Valentinstag die Liebe in der Küche zelebrieren - und wenn es die Liebe zu saftigem Rinderfilet in kräftiger Portwein-Schokoladensauce ist, dem wir gedünstetes Gemüse und knusprige Kartoffelscheiben aus dem Ofen zur Seite stellen. Oder die Leidenschaft für Wintersalat mit Sesamdressing und Granatapfelkernen.

Wer die sinnlichen Aspekte der Zubereitung oder die aphrodisierende Wirkung von Sesam und Schokolade zu schätzen weiß - umso besser! Wer nicht, dem wird das Gericht trotzdem schmecken. Und wenn man mindestens zu zweit ist, lässt sich das gesamte Menü locker in 30 bis 45 Minuten zubereiten. Ist ja schließlich ein Werktag, dieser Valentinstag.

Während einer sich um den Salat samt Dressing kümmert und das Gemüse für die Hauptspeise schält, schneidet und blanchiert, köchelt der andere schon mal die Portwein-Schokoladensauce, hobelt die Kartoffelscheiben, wendet sie in Olivenöl, würzt sie mit Kräutersalz und Pfeffer und schiebt sie in den Ofen. Dort backen sie in 20 Minuten kross.

In dieser Zeit kann in Ruhe der Salat mit etwas frischem Baguette genossen werden. Das Rinderfilet brät man dann gemeinsam nach der Vorspeise zunächst ein paar Minuten in der Pfanne, danach 10-12 Minuten im Ofen fertiggaren. Genug Zeit, um Sauce, Kartoffeln und Gemüse anzurichten und noch ein Glas Champagner oder Rotwein einzuschenken.

Und die Pralinen? Über die freuen wir uns dann doch - als Nachspeise.

Rezept Wintersalat mit Sesamdressing und Granatapfelkernen (2 Personen)

Zutaten:

3 Handvoll gemischter grüner Salat

½ Granatapfel

3 EL Tahini (helle Sesampaste)

2 EL Zitronensaft

3 EL Gemüsebrühe

6 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Den Salat waschen und in einer Schüssel anrichten. Die Granatapfelkerne auslösen. Alle Zutaten für das Dressing verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kurz vor dem Servieren das Sesamdressing und die Granatapfelkerne über den Salat geben