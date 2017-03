19. März 2017, 11:26 Uhr Mode 100 Jahre Ziiiiiip









Einst galt der Reißverschluss als vulgär, bestenfalls als praktisch. Erst in der Mode konnte er seine dekorative Wirkung entfalten - und seine erotische.

Von Jan Kedves, Berlin

Rauf runter, auf zu, angezogen ausgezogen: In diesem Tempo kleiden wir uns seit genau hundert Jahren. Am 20. März 1917 wurde in den USA das Patent für den Reißverschluss ausgestellt, so wie wir ihn heute kennen, dieses gezackte Wunderwerk der Ingenieurs- und Textiltechnik, das man meist nur dann wahrnimmt, wenn es mal nicht unauffällig ratscht, sondern klemmt.

Früher musste man, um seine Kleidung zu verschließen, feinmotorisch begabter sein, Schnüre binden und durch Ösen fummeln, Knöpfe durch Schlitze schieben. Der Reißverschluss - englisch: Zipper - setzte dem eine flinke Alternative entgegen, ritsch, ratsch, fertig. Eine Revolution! Eine Revolution, die gut in die damalige Zeit passte, in der sich das Leben allgemein stark beschleunigte. Eine Revolution aber auch, die bereits eine ganze Weile in der Mache gewesen war, mit ziemlichen Startschwierigkeiten.

Bereits im 19. Jahrhundert hatten nämlich diverse Erfinder an Reißverschluss-Ideen getüftelt, unter anderem der amerikanische Nähmaschinen-Entwickler Elias Howe mit seiner "automatic, continuous clothing closure" von 1851. Die Konstruktion ähnelte äußerlich stark dem heutigen Reißverschluss, war aber ein Kordelzug, der durch eine Reihe von Klämmerchen lief. Er brachte es nie zur Marktreife.

Erst der 1917 in den USA patentierte "Separable Fastener" des in Schweden geborenen Maschinenbauingenieurs Gideon Sundbäck (1880 - 1954) funktionierte zufriedenstellend. Unter anderem, weil Sundbäck erkannt hatte, dass es nicht reichte, die sogenannten Zähne des Reißverschlusses durch einen Schieber, auch genannt Schlitten, horizontal ineinanderzufügen. Nein, die Zähne brauchten auch jeweils noch unten eine Einbuchtung und oben eine Ausbuchtung, damit sie beim Verschließen auch vertikal ineinandergriffen. Erst so verrutschte nichts mehr. Et voilà.

Und was wären wir heute ohne dieses Ding! Nicht nur in der Garderobe, sondern auch kommunikativ um einiges ärmer. Die Sprachbilder und Gesten, die der Reißverschluss geprägt hat, sind wunderbar, und treffend. Wer einem Nervtöter deuten will, dass er die Klappe halten soll, zischt: "Zip it!", und wer einem Menschen, der ein Geheimnis verraten hat, kommunizieren will, dass man garantiert dichthalten wird, der zieht sich einen unsichtbaren Reißverschluss über die Lippen. Nicht zu vergessen das Reißverschlusssystem, das jedem Fahrer im Straßenverkehr genau seinen Platz beim Einordnen in eine Kolonne zuweist, rechts, links, rechts, links, das schnurrt, wenn alle mitmachen.

Und als die Bürgerrechtsbewegung in den USA die Segregation zwischen Schwarzen und Weißen überwinden wollte, in den Sechzigerjahren, gab es Reißverschluss-Illustrationen: die eine Zahnreihe weiß, die gegenüberliegende schwarz, und die Zähne waren keine Zähne, sondern geballte Fäuste. Das sah feindlich aus, doch dann fuhr der verbindende Schlitten durch die Fäuste, und hintenraus kamen lauter solidarische Handschläge. Soziale Integration durch Ritsch-Ratsch, das funktionierte im Bild viel schneller als in der Realität.

Alles begann beim Militär

Wie so häufig bei technischen Innovationen - etwa dem Telefon, der Rakete, dem Internet - war es auch beim Reißverschluss so, dass er seine erste Anwendung beim Militär fand. Die Lotsen der US Navy wurden noch 1917, während der letzten Monate des Ersten Weltkriegs, mit wetterfesten Anzügen inklusive Reißverschlüssen ausgestattet. Zur zivilen Anwendung kam es erst später.

Wer den Film "Der seltsame Fall des Benjamin Button" mit Brad Pitt gesehen hat, der auf einer Kurzgeschichte von F. Scott Fitzgerald aus dem Jahr 1922 beruht, erinnert sich vielleicht daran, dass Benjamin Buttons Vater eine Knopf-Fabrik besitzt, deren Existenz durch die neuartigen "infernalischen Reißverschlüsse" von B. F. Goodrich bedroht wird.

B. F. Goodrich - die Firma gibt es immer noch - produzierte Autoreifen, aber auch Zipper auf Grundlage des Sundbäck-Patents von 1917. Die wurden zunächst für Gummischuhe und, ja tatsächlich, zum Verschließen von Tabakbeuteln eingesetzt. Erst 1925 gab es den ersten Zipper in nicht-militärischer Oberbekleidung: in den legendären Lederjacken der Firma Schott Inc.

Was sagt uns das heute? Dass es keineswegs so war, wie man sich das vorstellt, dass nämlich die Menschen von den Bändern und Ösen und Knöpfen so genervt waren, dass der Reißverschluss gleich durch offene Türen ratschte. Im Gegenteil: Wie der amerikanische Autor Robert Friedel in seinem akribisch recherchierten, streckenweise sogar richtig spannenden Fachbuch "Zipper - An Exploration in Novelty" nachzeichnet, mussten die Reißverschluss-Pioniere in den USA in den Zwanziger- und Dreißigerjahren erst mal allerhand Marketing-Bemühungen und Werbegelder aufwenden, um das Wissen um die Existenz und Praktikabilität dieses neuen Metalldings im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern.