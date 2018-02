23. Februar 2018, 18:57 Uhr Mode-Ikone Donatella Versace im Gespräch "Wofür brauchen Frauen noch Männer?"

Donatella Versace über den Tod ihres Bruders Gianni, Eitelkeiten in der Modewelt und die Kunst, Frauen für Beruf und Familie gleichermaßen anzuziehen

Interview von Michael Ebert und Sven Michaelsen

Die beiden Männer, die am Morgen des 15. Juli 1997 in Miami Beach aufeinandertreffen, könnten kaum unterschiedlicher sein. Der eine, Gianni Versace, zählt zu den berühmtesten Modedesignern der Welt und besitzt am Ocean Drive eine prachtvolle Villa. Der andere, Andrew Cunanan, ist ein schwuler Callboy, der in den drei Monaten zuvor vier Menschen getötet hat. Zu seinen Mordwerkzeugen zählen ein Hammer und eine Heckenschere. Das FBI führt den 27-Jährigen auf der Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher. Nachdem Versace an diesem ...