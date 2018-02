26. Februar 2018, 18:41 Uhr Verbotene Eier, heimliche Siegerinnen und Herr Kim Die berührendsten Erlebnisse unserer Olympia-Korrespondenten

Beim Super-G heult der ganze Zielraum. Ein einfacher Proviant löst Streit aus. Und ein Laden-Besitzer träumt von Neuschwanstein.

Von SZ-Autoren

Herr Kim und sein geheimnisvolles Reich

So ein Mediendorf ist für Olympia-Veranstalter eine pragmatische Sache: eine Ansammlung von Hochhäusern zwischen Schnellstraße und Kiefernwald; vorne eine Schranke, hinten eine Schranke, in der Mitte eine Tiefgarage, die als Mensa dient. Dort lassen sich täglich ohne weiteres ein paar tausend Leute aus aller Welt in aller Eile abspeisen. Zum Frühstück internationale Auswahl am Buffet: Baked Beans, Ananas, Reis und Kimchi, Südkoreas Superkohl. Am Abend: Burger, Reis und wieder Kimchi, Südkoreas Superkohl. Für alles andere, was man hinter den Schranken braucht, gibt es notfalls den Convenience Store.

Der Convenience Store ist im Grunde nur ein Verschlag in einem weiteren Versorgungszelt. Aber er ist das geheimnisvolle Reich, über das Herr Kim regiert, ein noch sehr junger Mann mit dunkler Hornbrille. An den Wänden Regale voller bunter Plastikschalen, Tüten, Kistchen und Kästchen mit Aufschriften, die nur die koreanische Kundschaft enträtseln kann. Dazwischen lagern in einer Ecke die Dinge, die der fremde Gast auf Anhieb erkennt. Batterien zum Beispiel.

Beim ersten Besuch nimmt der junge Herr Kim die Batterien entgegen, packt sie in ein Tütchen, tippt den Preis in die Kasse ein und weist schüchtern auf die Digitalanzeige: 2000 Won.

Beim zweiten Besuch muss man Herrn Kim um Hilfe bitten, weil man ein Ladekabel benötigt. Er packt das schon verpackte Kabel in ein weiteres Tütchen, tippt den Preis ein und nennt diesmal den Preis auf Englisch.

Beim nächsten Einkauf nutzt man die Gelegenheit, Herrn Kim um ein paar landeskundliche Erklärungen zu bitten. Was bitte hat es mit den eingeschweißten, bunten Plastikschalen auf sich? "Nudeln mit Wasabi und Mayonnaise", erklärt er freundlich. Und die Dinge, die an der Wand hängen und wie fleischige Lutscher am Stil aussehen? Würste, sagt Herr Kim, hot bar, auf Koreanisch, die Idee sei, dass man sie in der Mikrowelle erhitzt.

Am letzten Tag verabschiedet man sich vom jungen Herrn Kim, und diesmal ist er es, der eine Frage stellt und wissen will, wohin man fliegt. "Ach, Germany", sagt er dann, dahin wolle er auch gern reisen. Er nimmt sein Smartphone zur Hand, tippt ein bisschen darauf herum, zeigt dann ein Foto mit weißen Türmchen und sagt sehr ernsthaft: "I want to marry in Neuschwanstein." Herr Kim will in Neuschwanstein heiraten. Gerührt bittet man ihn, noch ein paar Batterien einzupacken. Barbara Klimke

Verabredung mit Herrn Sung

Eines Morgens ist Herr Sung verschwunden, und ein Olympia-Morgen ohne Herrn Sung ist definitiv ein anderer Olympia-Morgen als mit Herrn Sung. Olympia bedeutet ja auch, sich für einen bestimmten Zeitraum an bestimmte Gesichter zu gewöhnen und eine gewisse Art von Vertrautheit aufzubauen. Da ist die Frau im Frühstücksraum, die einen um 9.15 Uhr noch ans Buffet lässt, obwohl der um 9 Uhr schließt. Da ist die Kassiererin von der Pizzeria, die einen die Cola und die Margherita anschreiben lässt, als die Kreditkarte nicht funktioniert - und die bei der Rückkehr das Getränk nicht einmal abrechnen will. Und da ist Herr Sung.

Mit Herrn Sung gibt es täglich um 11 Uhr eine lose Verabredung. Er ist Sprecher des Organisationskomitees und sitzt in dieser Funktion neben dem IOC-Sprecher auf der Pressekonferenz. Wie bei allen Sprechern dieser Welt ist es seine vorrangige Aufgabe, Probleme kleinzureden und kritische Fragen abzubügeln. Aber Herr Sung macht das auf seine eigene Art. Herr Sung sagt jeden Morgen erst einmal, wie viele Karten schon verkauft sind (und nennt Zahlen, die bei einem Blick auf die Tribünen kaum glaubhaft wirken). Er sagt auch, wie Wind und Wetter werden (und nennt Zahlen, die beim Gang durchs Freie durchaus glaubhaft wirken). Fast immer ist er ruhig und freundlich, manchmal philosophisch. Wenn sich zum Beispiel jemand nach den leeren Plätzen erkundigt, sagt Herr Sung: "Plätze, die als leer wahrgenommen werden, bedeuten nicht, dass die Zuschauer nicht da gewesen sind." Zumindest sagt der Dolmetscher, dass Herr Sung das gesagt habe, Herr Sung spricht leider kein Englisch. Nur manchmal wird Herr Sung etwas brummig. Wenn sich etwa ein italienischer Reporter beschwert, dass die Restaurants zu früh schließen würden, antwortet Herr Sung, dass er sich noch gut an die Winterspiele von Turin erinnere.

Herr Sung ist eine dieser Konstanten im eiligen Olympia-Betrieb. Doch eines Morgens sitzt auf seinem Platz eine junge Frau, die auf Englisch so redet, wie Pressesprecher halt reden. Man kann es Herrn Sung nicht verdenken, man hat schließlich selbst tags zuvor die Verabredung versäumt. Aber Herr Sung scheint nicht nachtragend zu sein: Seine Absenz dauert nur zwei Morgen, dann präsentiert er wieder Zuschauerzahlen und Wetterdaten. Johannes Aumüller