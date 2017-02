12. Februar 2017, 17:03 Uhr Tennis "Ich habe kurz überlegt, dem Sänger das Mikrofon abzunehmen"









Feedback

Anzeige

Ein amerikanischer Lehrer singt während der Begrüßung der Mannschaften beim Fed-Cup die erste Strophe des Deutschlandliedes.

Julia Görges weint, Andre Petkovic schimpft: "Das war eine absolute Unverschämtheit und Frechheit, das absolut Allerletzte".

Hier gibt's alle Ergebnisse vom Fed-Cup.

Von Jürgen Schmieder

Eines vorneweg, damit der Skandal nicht noch größer wird: Es lag nicht an der Darbietung von Will Kimble, dass die Fed-Cup-Partie zwischen den USA und Deutschland am Samstag auf der hawaiianischen Insel Maui abgebrochen worden ist - dafür waren einzig und allein der starke Regen und der schlimme Wind auf der Pazifikinsel verantwortlich. Das deutsche Tennisteam lag ja nach dem ersten Tag nach der 6:7 (10), 2:6-Niederlage von Andrea Petkovic gegen Alison Riske zurück, beim zweiten unterbrochenen Einzel führte Coco Vandeweghe gegen Julia Görges mit 6:3, 3:1.

Kimble, ein amerikanischer Lehrer mit Opernerfahrung, sang während der Begrüßung der Mannschaften die deutsche Nationalhymne. Er verwendete jedoch nicht den offiziellen Text - die dritte Strophe vom Lied der Deutschen von Heinrich Hoffmann von Fallersleben -, er begann und endete mit den Worten "Deutschland, Deutschland über alles in der Welt" und schmetterte auch dazwischen ausschließlich die erste Strophe. Die ist zwar nicht mehr verboten wie kurzzeitig nach dem Zweiten Weltkrieg, ist jedoch kein Teil der Nationalhymne und gilt gemeinhin als Ausdruck nationalistischer Gesinnung. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die erste Strophe zusammen mit der heute verbotenen NS-Kampfhymne "Horst-Wessel-Lied" gesungen.

Der US-Verband entschuldigt sich

"Das war eine absolute Unverschämtheit und Frechheit, das absolut Allerletzte", sagte Petkovic nach ihrer Partie: "Es ist peinlich und der Inbegriff von Ignoranz. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so respektlos behandelt gefühlt. Jule Görges hat sofort zu heulen angefangen, als sie die ersten Worte gehört hat. Ich hatte auch Tränen in den Augen und wollte sofort vom Platz gehen." Auch sagte sie: "Das ist mit Abstand das Schlimmste, was mir jemals passiert ist in meinem Leben."

Anzeige

Die deutschen Spielerinnen blieben jedoch auf dem Platz und gaben sich stimmgewaltig und gemeinsam mit etwa 20 deutschen Anhängern redlich Mühe, mit dem richtigen Text gegen Kimble anzusingen - jedoch vergeblich. "Ich habe kurz überlegt, dem Sänger das Mikrofon abzunehmen", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner: "Aber es war dann auch schnell vorbei."

Der amerikanischen Tennisverband USTA entschuldigte sich sogleich für den peinlichen Fauxpas. "Es war nicht respektlos gemeint, wir wollen bei der deutschen Mannschaft und deren Fans aufrichtig um Verzeihung bitten." Es heißt, dass sich Kimble den Text über eine Internet-Suchmaschine besorgt und versehentlich die erste Strophe verwendet habe. "Wir werden diesen schlimmen Vorfall lückenlos aufklären", kündigte Verbandspräsidentin Katrina Adams an: "Am Sonntag wird die richtige Hymne zu hören sein, so ein Fehler darf sich nicht wiederholen."