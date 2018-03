28. März 2018, 13:34 Uhr Tennis Die Probleme einer alleinerziehenden Tennis-Mutter

Victoria Azarenka erreicht bei den Miami Open überraschend das Halbfinale.

Acht Monate hat die Weißrussin pausieren müssen, weil sie in einem Sorgerechtsstreit um ihren Sohn gekämpft hat.

Von Matthias Schmid

Victoria Azarenka hat ihren einjährigen Sohn Leo stets bei sich. Auch wenn sie in dieser Woche auf dem Tennisplatz von Key Biscayne steht, um an ihrem Vorhand-Topspin oder ihrem Rückhandvolley zu feilen. Selbst während einer offiziellen Partie bei den Miami Open begleitet er sie - zumindest auf ihren Schuhen. Die Weißrussin hat seinen Namen darauf drucken lassen, "sogar auf meinem T-Shirt steht er", hat sie in dieser Woche verraten. Nicht weil sie an ihn erinnert werden müsste, "sondern damit er ganz nah an meinem Herzen ist."

In Florida genießen sie die Zeit, die sie gemeinsam verbringen, sie bauen Sandburgen am Strand, Dinge eben, die Mamas und Söhne so machen. Es ist das erste Mal seit acht Monaten, dass sie gemeinsam verreist sind. Azarenka hat Leo zum Tennisturnier nach Key Biscayne mitgenommen, auf eine Insel, die vor Miami liegt. Sie kann endlich wieder ihrem Beruf nachgehen, Tennis spielen, erfolgreich dazu, sie steht nach dem Zweisatzsieg über Karolina Pliskova überraschend im Halbfinale des mit acht Millionen Dollar dotierten Wettbewerbes. "Es fühlt sich gut an", gibt sie mit Blick auf die lange Auszeit zu. Es war eine unfreiwillige Pause, die etwas mit Asarenkas Sohn zu tun hat.

Sie und Leo haben in den vergangenen Monaten viel durchgemacht, die 28 Jahre alte Tennisspielerin hat gelitten, gehadert und leidenschaftlich um ihren Sohn gekämpft. "Es wird noch einige Zeit vergehen, bis alle Wunden geheilt sind", hat Azarenka in Key Biscayne erzählt. Ein Sorgerechtsstreit mit dem Vater des Kindes in Los Angeles hat dazu geführt, dass sie Kalifornien in den vergangenen acht Monaten nicht mehr verlassen hat, sie wollte ihren Sohn nicht allein zurücklassen, um irgendwo auf dem Planeten Tennis zu spielen. Ein Gesetz schreibt vor, dass das Kind im Bundesstaat bleiben muss, bis eine Lösung gefunden worden ist. Sie hat deshalb seit Wimbledon im vergangenen Sommer bei keinem Turnier mehr mitgemacht.

Azarenka sucht nach der richtigen Balance im Leben

Finanziell konnte sich Azarenka eine berufliche Pause natürlich erlauben, als erfolgreiche Tennisspielerin hat sie genug verdient. Aber sie wollte endlich wieder ein selbstbestimmtes Leben führen. "Ich will so viel Zeit wie möglich mit Leo verbringen, aber auch weiter Tennis spielen." Sie sucht - wie andere Eltern auch - nach der richtigen Balance im Leben. Und ihr scheint das immer besser zu gelingen, zumindest was ihre Leistungen auf dem Platz anbelangt.

Nachdem die frühere Weltranglistenerste und zweifache Grand-Slam-Gewinnerin Anfang März in Indian Wells mit einem Erstrundensieg auf die Tour zurückgekehrt ist, hat sie nun in Florida das Halbfinale erreicht, wo sie am Donnerstag auf die US-Open-Siegerin Sloane Stephens trifft, gegen die sie ihr zweites Spiel zuvor in Kalifornien verloren hatte.