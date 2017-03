11. März 2017, 11:45 Uhr Sportpolitik Verstoßen aus dem Fußball-Olymp









Die Fifa verbietet Witali Mutko, Cheforganisator der WM 2018 in Russland, den Wieder-Einzug in ihr mächtiges Führungsgremium, das Council.

Der Grund: Mutkos Rolle als russischer Vize-Premier vertrage sich nicht mit den Grundsätzen der politischen Neutralität und der Verhinderung jeder Regierungseinmischung in Fifa-Belange.

Nun ist mit massiven internen Turbulenzen zu rechnen - denn Mutko besitzt großen Einfluss im europäischen Verband Uefa.

Von Thomas Kistner

Der Coup erfolgte über Nacht, in Moskau dürfte er als Schlag ins Gesicht empfunden werden: Die Fifa verbietet Witali Mutko, Cheforganisator der WM 2018 in Russland, den Wieder-Einzug in ihr mächtiges Führungsgremium, das Council. Dies beschloss das für die Integritätschecks der Funktionäre zuständige Governance-und-Review-Komitee des Fußball-Weltverbandes. Der Stab um den Portugiesen Miguel Poiares Maduro brüskiert damit den russischen Vize-Premier und Vertrauten von Staatschef Wladimir Putin: Drei Monate vor Anpfiff des Confederation Cups in der Heimat wird Mutko aus dem Fußball-Olymp gejagt, in dem er acht Jahre saß - mit massiven internen Turbulenzen ist zu rechnen.

Nach außen gab sich Mutko gelassen. Das Verdikt belaste ja nicht die WM-Vorbereitungen, die er weiter führen darf, der Fifa-Spruch werde auch nicht angefochten, sagte er der Agentur Tass. Die Fifa legte den sportdiplomatischen Zwischenfall so dar: Ihre Integritätsprüfer hätten festgestellt, dass sich Mutkos Rolle als russischer Vize-Premier nicht mit den Grundsätzen der politischen Neutralität und der Verhinderung jeder Regierungseinmischung in Fifa-Belange vertrage. Mitglieder einer Regierung könnten nicht neutral gegenüber ihrer Landespolitik bleiben.

Nur zwei Verbände stehen noch fest zu Fifa-Chef Infantino

So weit das Offizielle. Insider berichteten bereits von einem intensiven Telefonat zwischen Mutko und Aleksander Ceferin, den Chef des europäischen Verbandes Uefa. Was immer zu besprechen war - für Gianni Infantino, den Fifa-Chef, kann es kaum Gutes bedeuten. Zwar dürfte der Schweizer das Verdikt der Governance-Leute um Maduro, einst Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof, selbst verfluchen; auch soll er Mutko schon im Herbst mit Blick auf dessen Interessensverfilzungen abgeraten haben, erneut für das Amt des russischen Verbandschefs zu kandidieren (was Infantino bestreitet). Aber den erhofften Einfluss auf Maduros Gremium hatte er nicht. Das dürften ihm Europas Verbände ankreiden.

Just in der Uefa besitzt Mutko enormen Einfluss, das zeigte die Kür des neuen Präsidenten Ceferin im Herbst 2016. Dazu verriet Italiens Verbandschef Carlo Tavecchio kürzlich per Interview: Der Senkrechtstart des im Fußball unbekannten Ceferin sei unter Mutkos generalstabmäßiger Regie erfolgt. "Als noch niemand eine Ahnung von Ceferin" hatte, habe ihn ein türkischer Funktionär nach Istanbul gebeten, berichtete Tavecchio. Er sei hingeflogen, "und auf einmal war ich mit den Russen zusammen". Mutko, Kollegen aus Armenien und Schattenkandidat Ceferin hätten ihn ermuntert, auf die Linie der Verbände des Ostens einzuschwenken. Das habe er getan und fortan mitgeholfen: "Ich habe Frankreich und Deutschland bei einem Treffen in Coverciano überzeugt. Jetzt stehen wir aus Uefa-Sicht in der allerersten Reihe."

Was sich schon auszahlte. "Falls ich wiedergewählt werde", lockte Tavecchio vergangene Woche, "schiebe ich eine EM-Bewerbung für 2028 an." Tage später kehrte der 73-jährige Skandalfunktionär, der wegen rassistischer und homophober Aussagen viel Kritik auf sich zog, nach einer Stichwahl ins Präsidentenamt zurück.