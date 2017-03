9. März 2017, 10:18 Uhr Pferdesport Vier Hiebe zu viel









Der Galoppsport steht vor einem wegweisenden Urteil.

Weil er neun statt fünf Peitschenhiebe angewendet hat, könnte der Hamburger Derbysieger disqualifiziert werden.

Der Sport hat dafür bisher nur Geldstrafen vorgesehen, die durch die gewonnenen Preisgelder einfach bezahlt werden konnten. Das würde sich nun ändern.

Die Veränderungen beträfen auch die Vergangenheit. Die Protestfrist beträgt fünf Jahre. Es droht eine Lawine an nachträglichen Protesten.

Von Ulrich Hartmann, Köln

Tierschützer jubeln, die Protestführer reiben sich die Hände, und während die Pferde wie immer alles still erdulden, klingt die Aufregung bei Funktionären, Trainern und Jockeys umso lauter. Erstmals im deutschen Galoppsport soll nach einem Urteil des Oberen Renngerichts ein Sieger wegen Peitschenmissbrauchs disqualifiziert werden - ausgerechnet jener des Deutschen Derbys in Hamburg.

"Diese Entscheidung würde die Grundfesten der Rennordnung erschüttern, sie stellt uns vor Probleme und hat deshalb bei uns zu erheblichen, auch emotionalen Reaktionen geführt", sagt Jan Antony Vogel, der Geschäftsführer des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen (DVR). "Wir machen uns mit diesem Riesenzirkus lächerlich", schimpft Jockey-Sprecher Alexander Pietsch. Der klageführende Anwalt Bernhard Matusche hingegen, selbst Züchter, stilisiert das zunächst zur Neuverhandlung ans Renngericht zurückverwiesene Urteil zum weltweiten Fanal für Fairplay: "Diese Entscheidung dürfte auch im Ausland für Konsequenzen sorgen."

Das Obere Renngericht entschied: Verstoß gegen die Rennordnung

Matusche und sein Mandant Horst Julius Pudwill, Milliardär mit Wahlheimat Hongkong, bringen den Galoppsport in Wallung. Pudwills Pferd Dschingis Secret ist beim Derby im vergangenen Juli Dritter geworden. Weil den Jockeys der ersten beiden Pferde, Isfahan und Savoir Vivre, zu häufiges Peitschen nachgewiesen wurde, legte Pudwill Protest ein. Jetzt herrscht Aufruhr, weil es zuvor kaum jemanden gestört hatte, wenn Jockeys ihr Pferd im Rennen mehr als die erlaubten fünf Mal geschlagen haben. Die Jockeys wurden dann mit einer Geldstrafe belegt, die nach einem lukrativen Sieg meist der Pferde-Besitzer übernahm. Nun wurde in zweiter Instanz entschieden, der Derby-Sieger Isfahan sei zu disqualifizieren, weil sein Jockey Dario Vargiu die Peitsche neun Mal benutzt hat. Nachdem Pudwills Einspruch in erster Instanz noch abgewiesen worden war, entschied das Obere Renngericht, dass übermäßiger Peitschengebrauch als Verstoß gegen die Rennordnung zu werten sei: "Beim Einsatz der Peitsche über die zulässige Richtzahl von fünf Schlägen hinaus ist zu disqualifizieren!"

Das DVR als Dachverband will die Entscheidung erst kommentieren, wenn die schriftliche Begründung vorliegt, aber schon wird gemunkelt, dass das Urteil mit den Schlussbestimmungen der Rennordnung entschärft werden könnte. Dort heißt es unter Punkt 696: "Das Präsidium des Direktoriums kann jede Maßnahme treffen, die im Interesse des Zucht- und Rennbetriebes, insbesondere seiner ordnungsmäßigen Durchführung, geboten erscheint; es kann in einem Ausnahmefall von der Rennordnung abweichen, wenn dem Gesamtinteresse der deutschen Vollblutzucht und seiner Leistungsprüfungen vorrangige Bedeutung einzuräumen ist."