Martin Ödegaard wechselte mit 16 zu Real Madrid und wurde schon als neuer Messi gefeiert.

Zwei Jahre später hat Real ihn zum SC Heerenveen in die Niederlande verliehen - dort versucht er, ein normaler Profi zu werden.

Seine Bilanz in der Eredivisie ist bislang durchschnittlich.

Von Christopher Gerards

Der 18-Jährige, den sie einst Wunderkind nannten und den neuen Messi, hatte nun also die Chance. Freitagabend, es lief die 42. Minute, Martin Ödegaard dribbelte durch den Strafraum von Willem II Tilburg, den Ball eng am Fuß, der Körper aufrecht, der Blick Richtung Rückraum. Zwei, drei Sekunden dribbelte er, da lief ihm ein Mitspieler entgegen. Ödegaard sah ihn, er passte, und jetzt würde er endlich seine nächste Vorlage geben, die Diskussionen um sich beenden, wenigstens ein bisschen. Dann schoss sein Mitspieler Sam Larsson, aber unterwegs überlegte der Ball es sich anders, er hielt es für eine gute Idee, sich auf der Linie noch aufhalten zu lassen. Kein Tor für den SC Heerenveen. Keine Vorlage für Martin Ödegaard.

Andererseits: War das nicht ein Fortschritt, dass er so nah dran war an einer Vorlage? Und dass er in dieser 42. Minute überhaupt auf dem Platz stand?

Es ist gar nicht so lange her, da galt Ödegaard, 1998 geboren im norwegischen Drammen, als einer der angesagtesten Bubis im europäischen Fußball. Er machte Sachen, die in seinem Alter kein anderer machte. Er war 14, als er bei Strömsgodset IF mit der ersten Mannschaft trainierte. Er war 15, als er in Norwegens erster Liga spielte. Er war der bis dahin jüngste Spieler, der je in einem EM-Qualifikationsspiel auflief, 15 Jahre und 300 Tage alt - in solchen Fällen zählen die Menschen immer sehr genau. Das Time-Magazin nahm ihn auf die Liste der 30 einflussreichsten Teenager der Welt. Er konnte sich aussuchen, zu welchem Klub er gehen würde, er machte Probetrainings beim FC Bayern, bei Manchester United. Dann ging er zu Real Madrid, im Winter 2015 war das. Und von da an nahm Ödegaards Geschichte eine entscheidende Wendung: Dem Wunderkind gelangen kaum noch wunderbare Dinge. Ödegaard wurde zum Fallbeispiel, an dem sich zeigt, was Erwartungen, Etiketten mit einem jungen Spieler machen können.

Ödegaard für Cristiano Ronaldo: der neue Galaktische rein, der alte raus?

Aber von vorne: Sein Vertrag sicherte dem damals 16-Jährigen zu, bei Real mit der ersten Mannschaft zu trainieren, mit Ronaldo, Bale, Kroos oder Modric. An den Wochenenden spielte Ödegaard dagegen mit der zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Doch die Schlagzeilen über ihn handelten nun nicht zuallererst von Heldentaten auf dem Platz. Es ging zum Beispiel darum, dass er sich mit Trainer Zinédine Zidane stritt. Im Mai 2015 spielte Ödegaard das erste Mal für die Profis, beim 7:3 gegen Getafe wechselte der damalige Real-Trainer Carlo Ancelotti ihn ein: in der 58. Minute, für Cristiano Ronaldo. Der alte Galaktische geht raus, der neue kommt, diese Symbolik steckte in dem Wechsel. Aber in seiner Biografie ordnete Ancelotti diesen Wechsel später ein, von "PR-Gründen" sprach er, Real-Präsident Florentino Pérez habe das von ihm verlangt. Danach spielte Ödegaard nur noch in der zweiten Mannschaft. Seine Bilanz dort: 62 Spiele, fünf Tore, acht Vorlagen.

Es gibt viele Geschichten von Fußballern, die als überirdische Talente gehandelt wurden, aber dann vergleichsweise irdische Karrieren erlebten. Freddy Adu etwa, der 14 war, als er beim Erstligisten D.C. United einen Vertrag unterschrieb. Endlich sollten die USA auch ihren Soccer hero haben, hieß es damals. Dann aber tingelte Adu von Klub zu Klub, ohne groß aufzufallen. Oder Bojan Krkic, der einst bei Barcelona als neuer Messi angetreten war. Und der jetzt, mit 26, an Mainz 05 ausgeliehen ist, wo er bis zu seinem Tor in München an diesem Samstag wenig zeigte. Und Ödegaard?

"Ein Wunderkind? Ich bin ein ganz normaler Junge": Diesen Satz hat er kürzlich selbst gesagt, im Januar war das, als er beim SC Heerenveen vorgestellt wurde. Ödegaard war gerade 18 geworden, deshalb durfte Real ihn ausleihen (die Leihe endet im Sommer 2018). Die niederländische Eredivisie schien passend für einen wie ihn, einen Techniker mit viel Gefühl im Fuß. Andererseits hat er in den vergangenen Monaten gelernt, dass man den Ruf des Wunderkinds mit einem Satz nicht einfach los wird.