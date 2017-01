27. Januar 2017, 12:46 Uhr Fußball Real bricht sich ein Kreuz aus der Krone









In mehreren Staaten des Nahen Ostens werden künftig Real-Madrid-Produkte ohne Kreuz im Klub-Wappen verkauft.

Hintergrund ist ein Marketing-Deal.

Schon in der Vergangenheit hatten ähnliche Fälle für Aufregung gesorgt.

Von Christopher Gerards

Die vergangenen Tage sind noch mal ein bisschen anders gewesen in Madrid. Sie waren noch aufgeregter als ohnehin, selbst für Real, diesen Klub, den ja immer ein ordentliches Maß an Grundaufgeregtheit umgibt. Erst verlor Real sein Hinspiel im Pokal gegen Celta Vigo, dann pfiffen die Fans beim mühsamen 2:1-Heimsieg gegen Málaga. Und am Mittwoch schied Real nach einem 2:2 im Rückspiel gegen Vigo aus dem Pokal aus.

Und nun gibt es auch noch diese Meldung: In mehreren Ländern des Nahen Ostens fehlt künftig das Kreuz auf der Krone des Real-Logos - wegen eines Marketing-Deals.

Die Entscheidung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Tradition und kultureller Rücksichtnahme, in diesem Falle vor allem aus geschäftlichen Gründen. Am Dienstag vor einer Woche habe der Klub eine Vereinbarung mit der Marka-Gruppe unterzeichnet, berichtet die Zeitung El País. Das Unternehmen soll in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Bahrain, Katar und Oman verschiedene Real-Produkte exklusiv produzieren, vertreiben und verkaufen - T-Shirts, Badeanzüge und andere Kleidungsstücke. Sie sollen zwar das Klub-Logo zeigen, aber ohne das kleine Kreuz auf der Krone.

Schon zwei Mal gab es ähnliche Fälle

Grund seien kulturelle Empfindlichkeiten, wie Khaled al Mheiri, Vizepräsident von Marka und Besitzer des Real-Madrid-Cafés in Dubai, der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Offenbar fürchtet man, die muslimische Zielgruppe mit einem christlichen Symbol zu verschrecken.

Allerdings bezieht sich die Vereinbarung offenbar nicht auf die offiziellen T-Shirts des Klubs. Es gehe um eine Modelinie der Real-Madrid-Marke, die in der Region beliebt sei. Auf dem Logo des Real-Madrid-Cafés in Dubai ist zum Beispiel ein Kreuz zu sehen.

Ähnliche Fälle gab es schon zwei Mal in Reals jüngerer Geschichte. Als der spanische Spitzenklub 2012 die Pläne für das - letztlich aus Geldmangel nicht gebaute - "Real Madrid Resort Island" in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorstellte, fehlte das christliche Symbol ebenfalls. So war es auch bei der Geldkarte einer Bank aus Abu Dhabi, die Real und die Bank 2014 vorstellten.

Reals Logo in seiner heutigen Form geht zurück auf das Jahr 1920. Damals hatte König Alfonso XIII. dem Klub den Titel "real" - königlich - verliehen. Nur zwischen 1931 und 1941 fehlten die Krone und der Name "Real" ganz; dafür kam der violette Streifen hinzu. Während der sogenannten Zweiten Spanischen Republik waren Monarchie-Symbole verboten; zwei Jahre nach Ende des Bürgerkrieges wurde unter der Franco-Diktatur das Verbot wieder aufgehoben.