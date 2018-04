28. April 2018, 09:48 Uhr Fußball Ein Fan, der aus dem Zug fiel und starb

Ein junger Fußball-Fan trifft im Zug auf eine verfeindete Ultraszene, kurz darauf ist er tot. Das Verfahren wird trotz vieler Widersprüche eingestellt. Ein Besuch bei Eltern, die nach Antworten suchen.

Von Saskia Aleythe , Magdeburg

Mittwochs kommen die Rabauken zum Essen vorbei. Die Mutti kocht, heißt es dann. Ein paar sind es immer noch, die zu Besuch kommen, wenn die Mutti kocht, jede Woche, seit eineinhalb Jahren. "Wir sind sehr dankbar, dass die Rabauken da sind", sagt die Mutti, viele von den Freunden ihres Sohnes kannte sie ja noch gar nicht richtig, bevor das damals passiert ist. Das mit Hannes. Ein Logo des 1. FC Magdeburg hatte er auf der Brust tätowiert, er hat es ihr damals präsentiert: "Hannes, das ist ja wohl nicht dein Ernst", habe sie zu ihm gesagt, sie lacht, sie kann das noch, an den guten Tagen. Heute kommen die Freunde von Hannes zum Essen vorbei. Hannes kommt nicht mehr.

Sonntags kam er meistens, brachte Wäsche mit, die Eltern wohnten nur ein paar Straßen weiter. In Barleben bei Magdeburg ist alles nur ein paar Straßen weiter, auch der Friedhof vom Elternhaus, der Vater besucht Hannes jeden Tag. Früher haben sie zusammen im gleichen Betrieb als Schlosser gearbeitet, jetzt steht der Vater am Grab. Und nur eine schmale Straße trennt den Friedhof vom Bahnhof, wo Hannes am 2. Oktober 2016 ankommen wollte, kurz nach Mitternacht.

Um 23.54 Uhr steigt er in Haldensleben in einen Zug und trifft auf verfeindete Fußballfans, um 0.12 Uhr wäre er daheim gewesen. Um 0.07 Uhr wird er neben den Bahngleisen in Haldensleben gefunden, blutend, mit offener Schädeldecke. Er fällt ins Koma, zehn Tage später wird er für tot erklärt. "Der Hannes kommt leider nicht wieder", sagt die Mutter, "man muss ohne Hannes klarkommen."

Ein paar Wochen später steht Hannes' Bruder am Mittelkreis im Magdeburger Stadion. "Stell dir vor, dein Bruder stirbt, weil er die falschen Farben trug", spricht er in ein Mikrofon, vor Tausenden Fußballfans. "Stell dir vor, er stirbt, weil er Anhänger einer Fußballmannschaft war."

"Die haben den Hannes umgebracht", sagt die Mutter

Ermittlungen mit Verdacht auf Totschlag und schweren Landfriedensbruch beginnen, aber schon nach sechs Monaten wird das Verfahren im Mai 2017 eingestellt, obwohl wichtige Dokumente fehlten. Eine Beschwerde des Anwalts der Familie wird seitdem von der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg geprüft, die Eltern wollen eine Wiederaufnahme des Verfahrens erreichen. "Wir wissen nicht, was war", sagt der Vater. "Die haben den Hannes umgebracht", sagt die Mutter. Aus den Vernehmungen und Akten ergeben sich etliche Widersprüche, auch die Aussagen seiner Begleiter sind nicht an allen Stellen schlüssig.

Ist Hannes selber aus dem Zug gesprungen, wie es Zeugen behaupten? Oder wurde er gestoßen, wofür es Hinweise im Obduktionsbericht gibt? Wie und warum ging die Zugtür auf, warum fuhr der Zug trotzdem weiter? Statt Antworten gibt es nur etliche Fragen. Und viele Leute, die nichts gesehen haben wollen. Zu viele.

Der 1. Oktober 2016, Magdeburg gewinnt 1:0 gegen Kiel, dritte Liga. Hannes, 25 damals, steht im Ultra-Block. Er kommt danach kurz nach Hause, zieht dann mit Freunden zum Feiern nach Haldensleben weiter. Kurz vor Mitternacht die Heimreise: Er steht mit drei Freunden am Bahnsteig, Einfahrt der Regionalbahn, Hannes betritt den Zug allein durch eine hintere Tür, seine Begleiter weiter vorne. Im Zug trifft er auf 80 Fans des Ligarivalen Hallescher FC, sie kommen vom Auswärtsspiel in Köln und sind schon stundenlang unterwegs. Die Überwachungskamera wurde wohl früh von ihnen abgeklebt, in Fanzügen keine Seltenheit. Alles, was dann passiert, lässt sich selbst aus den Akten nur mit vielen Fragezeichen rekonstruieren. Sicher ist, dass Hannes aus dem fahrenden Zug stürzt und etwa 300 Meter vom Haldenslebener Bahnsteig entfernt von Unbeteiligten gefunden wird, keine zehn Minuten nach dem Vorfall.