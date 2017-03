15. März 2017, 09:57 Uhr Champions League "Was für eine Nacht! Ich habe keine Worte dafür"









In der Champions League erreicht Leicester City das Viertelfinale - nach einer spektakulären Aufholjagd im Rückspiel gegen den FC Sevilla.

Für den Klub ist es eine der größten Stunden seiner 133-jährigen Geschichte - die Fans feiern den neuen Trainer Craig Shakespeare.

Von Sven Haist, Leicester

Ins Nichts rannte Marc Albrighton mit dem Ball, einfach ins Nichts. Schiedsrichter Daniele Orsato hatte gerade das Spiel beendet - und der Mittelfeldspieler von Leicester City schoss den Ball unters Stadiondach. Erst jetzt konnte er sicher sein, dass das Spiel keine Wendung mehr nehmen würde und Leicester bei seiner ersten Teilnahme an der Champions League das Viertelfinale erreicht hat. Der Klub gehört bei der Auslosung am Freitag in Nyon zu den besten acht Vereinen in Europa.

Vielen Menschen in Leicester kamen die Tränen. Die Kraft der Ereignisse in den 94 Minuten des Achtelfinal-Rückspiels hatte sie überwältigt, auf diesen Moment der Glückseligkeit waren sie nicht vorbereitet, weil niemand auf die Magie dieses Dienstabends vorbereitet sein konnte. An der Mittellinie streckte der sonst so coole Robert Huth seine Arme dem Himmel entgegen. Einige Mitspieler ließen sich entkräftet auf den Boden fallen, über Kapitän Wes Morgan und Torhüter Kasper Schmeichel türmte sich ein Jubelberg.

Vor Erleichterung grölten die Fans nach Abpfiff so laut, dass einige von ihnen den Lärmpegel auf dem Mobiltelefon aufnahmen und ihn später abspielten. Die meisten der 31 520 Zuschauer riefen: "Englischer Meister! Wir wissen, was wir sind." Und draußen, an der Seitenlinie stand der Dramaturgie angemessen: Shakespeare.

"Entfesselt die Kriegshunde": Die Fans zitieren Shakespeare

In einer der größten Stunden der 133-jährigen Vereinsgeschichte Leicesters fiel es einem schwer, die Übersicht zu bewahren. Der Premier-League-Meister zerfiel in seine Bestandteile. Die Spieler, verstreut über den Rasen, mussten erst wieder zusammengefügt werden, ehe sie gemeinsam um die Mittellinie tanzten - und sich zur Ehrenrunde aufmachten.

Die Ovationen prasselten auf die sportlichen Wunderarbeiter nieder, die es nach ihrem märchenhaften Titelgewinn in der vergangenen Saison erneut geschafft hatten, die Gesetzmäßigkeiten des Fußballs außer Kraft zu setzen. "Unfassbar! Ich kann es nicht glauben", jubelte Morgan. Als Andenken an das 2:0 durch Tore von Morgan (27.) und Albrighton (54.) nahmen die Zuschauer Klatschpappen und Plastikfahnen mit nach Hause. Der Verein hatte sie auf jedem Sitzplatz ausgelegt und damit für eine einschüchternde Kulisse gesorgt. Schließlich galt es im Duell mit dem favorisierten Tabellendritten aus der spanischen Liga ein 1:2 aus dem Hinspiel aufzuholen.

Beim Einlaufen der Teams verwandelte sich das Stadion in ein blau-weißes Farbenmeer. Die Leute auf dem South Stand entrollten ein überdimensionales Kunstwerk. Auf dem Gemälde waren die Wahrzeichen der Stadt und Leicesters Trainer Craig Shakespeare zu sehen. In der Hand hielt er eine Eisenkette, die um den Hals eines Tieres gebunden war. Darunter stand: "Entfesselt die Kriegshunde."

Das Zitat stammt aus William Shakespeares Drama "Julius Caesar". Ein Drama war auch das Spiel, in vielerlei Hinsicht.