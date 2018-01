7. Januar 2018, 16:06 Uhr Biathlon in Oberhof Deutsche Staffel schießt im Nebel zehn Strafrunden









Die deutschen Herren schießen beim Staffelrennen von Oberhof zehn Strafrunden und laufen noch auf Platz sechs.

Weil das Rennen im dichten Nebel stattfand, kritisieren Athleten und der Bundestrainer, dass der Wettkampf nicht abgebrochen wurde.

Schweden und Italien kamen mit den Bedingungen aber besser zurecht.

Die Athleten suchten verzweifelt die Zielscheiben, es hagelte Fehlschüsse im Sekundentakt: Im extrem dichtem Nebel haben die deutschen Biathleten beim Weltcup in Oberhof mit der Staffel das Podest verpasst. Roman Rees (Schauinsland), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Benedikt Doll (Breitnau) und Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) landeten nach 4x7,5 Kilometern und zehn Strafrunden auf Rang sechs. Beim Sieg von Schweden (eine Strafrunde) vor Italien (2) und Norwegen (3) handelte sich allein Kühn neun Strafrunden ein. "Ich habe nichts gesehen. Und wenn ich nichts sehe, weiß ich nicht, auf was ich schießen soll. Es wäre besser gewesen, abzubrechen", sagte Kühn der ARD.

"Das war definitiv kein regulärer Wettkampf. Man sah teilweise die Athleten nicht mehr, geschweige denn die Scheiben", sagte Bundestrainer Mark Kirchner. Der Sachse Michael Rösch, der für Belgien startet, meinte: "Es war schon grenzwertig. Ich habe immer über den Diopter geschaut, ob es ein Treffer war."

Schon Rees, der für den erkrankten Erik Lesser als Startläufer in die Loipe gegangen war, offenbarte extreme Sichtprobleme und handelte sich im zweiten Schießen eine Strafrunde ein. Danach verdichtete sich der Nebel noch einmal, Kühn musste nach dem Liegendschießen vier und nach dem Stehendanschlag fünf Extrarunden drehen. Besser machte es die Konkurrenz: Schweden kam mit nur einer Strafrunde durchs Rennen, Italien musste nur zweimal eine Scheibe stehen lassen.

Die Bedingungen verbesserten sich nach der ersten Hälfte nur unwesentlich, dennoch gelangen Doll eine fehlerfreie Einlage und eine weitere, bei der er nur einen Nachlader benötigte. Trotzdem schimpfte er im Ziel. "Das macht einfach keinen Spaß, das sind unfaire Bedingungen", sagte der 27-Jährige. Weil Peiffer auch nur zwei Nachlader benötigte, verbesserte sich das DSV-Team noch auf den sechsten Rang.

Große Chancen auf einen Sieg hätte das deutsche Quartett wohl ohnehin nicht gehabt, denn neben Lesser fehlte auch der etatmäßige Schlussläufer Simon Schempp wegen muskulärer Probleme. Schon am Mittwoch (14.20 Uhr/ZDF und Eurosport) gehen die Männer beim nächsten Heim-Weltcup in Ruhpolding erneut in die Loipe, wenn das kräftezehrende Einzel über 20 Kilometer ansteht. Im Chiemgau werden zudem erneut eine Staffel und ein Massenstart absolviert.