6. April 2018, 14:46 Uhr Basketball Hilfe, ich bin als Basketballer zu groß!

Eine neue Regel im südkoreanischen Basketball verwundert: Künftig dürfen ausländische Spieler nicht mehr größer als zwei Meter sein.

Der Ligachef will damit den Sport wieder schneller und attraktiver machen.

Der Amerikaner David Simon, der beste Spieler der Liga, will das Land nun so schnell wie möglich verlassen.

Von Matthias Schmid

Die Quellen sind sich uneins darüber, wie viele Meter David Simon nun tatsächlich von der Sohle bis zum Scheitel misst. Der amerikanische College-Basketballverband listet Simon mit 2,06 Metern, andere Internetseiten geben 2,08 beziehungsweise 2,03 Meter an. Einig in ihrer Uneinigkeit sind sich alle darin, dass Simon eindeutig größer als zwei Meter ist.

Und hier beginnt die kleine berufliche Tragödie des amerikanischen Basketballers, der gerade beim südkoreanischen Anyang KGC sein Geld verdient. Die koreanische Basketballliga KBL hat für ausländische Basketballer quasi ein Berufsverbot verhängt, sofern diese größer als zwei Meter sind, was ziemlich absurd klingt in einer Sportart, die auch von der körperlichen Konstitution ihrer Spieler lebt.

Zwei Ausländer dürfen pro Mannschaft auflaufen

Doch den Verantwortlichen um Ligachef Kim Yong-il ist es ernst. "Die Spiele sind in den letzten Jahren langweiliger geworden, weil die Mannschaften zu sehr abhängig von ihren großen Spielern waren", wird Kim Yong-il in koreanischen Medien zitiert. Er will mit der Regeländerung dem Basketball im Land zu neuer Popularität verhelfen. Bisher dürfen die Klubs in der KBL zwei Ausländer, es sind vornehmlich Amerikaner, einsetzen. Die neue Regel besagt nun, dass der eine nicht länger als zwei Meter sein darf und der andere nicht größer als 1,86 Meter.

PBA - TNT vs ROS - David Simon - TNT (Foto: Dann_Garcia via Wiki Commons; CC BY-SA 2.0)

Kim erhofft sich durch kleinere Spieler mehr Geschwindigkeit, mehr Spektakel, um die Zuschauer wieder zu begeistern. Nicht nur die Einschaltquoten im Fernsehen sind im Vergleich zum Volleyball in Südkorea gesunken, sondern auch die Zuschauerzahlen in den Arenen. Nur noch 2796 Besucher wollten sich in der abgelaufenen Saison die Basketball-Spiele ansehen, nachdem vor vier Jahren noch mehr als 4300 Menschen die Hallen gefüllt haben.

"Ich kann den Schritt ehrlich gesagt nicht verstehen", klagt David Simon gegenüber der BBC. Der Basketballer aus Illinois ist einer dieser Spieler, die im amerikanischen "Journeyman" genannt werden. Er hat schon in fast allen Ländern Basketball gespielt, in Frankreich, auf den Philippinen und in Kasachstan. Er wäre sicher gut genug, um auch in den europäischen Spitzenligen zu reüssieren, zieht aber das Abenteuer in exotischen Ligen vor.

Mit 26,1 Punkten im Schnitt war Simon sogar der beste Werfer der gesamten koreanischen Liga. Er sei ziemlich genervt, sagt der Center. "Zum einen haben wir gar nicht so viele Spieler, die größer sind als zwei Meter", erläutert er. Tatsächlich sind es nur zehn der 23 US-Spieler in der Liga, wobei keiner größer als 2,08 Meter ist und zwei gerade 2,01 Meter messen: "Und zum anderen sagt die Länge gar nichts über ihre Fähigkeiten aus."

Der längste Spieler kommt aus Südkorea

Das sehen auch zahlreiche Fans in der Liga so, die nun fürchten, dass ihre Lieblingssportart weltweit zur Lachnummer verkommt - und sich die amerikanischen Spieler reihenweise verabschieden. Hunderte haben schon eine Petition unterschrieben, mit der Aufforderung, die neue Regel wieder abzuschaffen. "Spieler rauszuwerfen, weil sie zu groß sind, ist verrückt", schreibt ein Unterzeichner - und fordert den Ligachef zum Rücktritt auf.

David Simon hat keine Lust mehr zu streiten, er hat genug von den albernen Plänen - und will sich einen neuen Klub suchen. "Im Moment sieht es auch nicht danach aus, als ob ich zurückkehren werde, wenn sie die Regel wieder zurücknehmen", sagt Simon. Der längste Spieler in der koreanischen Liga ist übrigens Ha Seung-jin, er misst 2,23 oder 2,21 Meter, je nach Quellenlage. Aber das ist ganz egal, denn er ist kein Amerikaner, sondern Koreaner. Und die dürfen weiter richtig groß sein.