"Ich bin froh, dass das Jahr zu Ende ist", sagt Angelique Kerber nach ihrer letzten Partie bei der sogenannten B-WM.

Von der Spitze der Weltrangliste rutschte sie in wenigen Monaten bis auf Position 19 ab.

Was ihr fehlte, war das Vertrauen in ihr Können. Entscheidend wird sein, ob sie das 2018 wiederfindet.

Von Barbara Klimke

Was für einen Unterschied ein Jahr macht: Anfang Januar trat Angelique Kerber in Brisbane gegen die Australierin Ashleigh Barty an, eine Tennisspielerin, damals die Nummer 271 der Welt, die sich nebenbei auch auf dem Cricket-Feld einen Namen machte. Kerber selbst war die Branchenkönigin in ihrem Sport, US-Open-Siegerin, Nummer eins des Turniers, Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, und entsprechend hoheitsvoll fertigte sie die Gegnerin ab. Wenn auch in drei Sätzen.

In dieser Woche nun stand Kerber bei der WTA Elite Trophy in Zhuhai in China erneut der jungen Ashleigh Barty gegenüber und diesmal unterlag sie glatt, 3:6, 4:6. Es war ihr zweites und letztes verlorenes Gruppenspiel bei diesem Turnier, für Kerber auch das letzte der Saison. "Ich bin froh, dass das Jahr zu Ende ist", sagte sie, als sie das Raquet in die Tasche packte. Doch dieses Match ist symptomatisch für ihr Krisenjahr: Zuletzt wurde Angelique Kerber, 29, also sogar von einer Cricket-Spielerin geschlagen.

Das ist keine freundliche Analyse, aber Kerber hat 2017, wie immer man es betrachtet, tatsächlich Außergewöhnliches vollbracht: Sie reiste rund um den Globus bei 22 Turnieren an und hat nicht eines davon gewonnen; nur einmal, im April in Monterrey in Mexiko, erreichte sie ein Finale. Sie spielte 51 Matches und ging 22 Mal geschlagen vom Platz. Von der Spitze der Weltrangliste rutschte sie in wenigen Monaten bis auf Position 19 ab. Zuletzt, auch das spricht Bände, hat sie es in Zhuhai nur noch bis zur sogenannten B-WM geschafft.

Warum ihr das Selbstbewusstsein, der Mut und die Zuversicht abhanden kamen, die sie 2016 noch vor allen anderen ausgezeichnet hatten, als sie zwei Grand-Slam-Turniere gewann, hat sie bis zuletzt nicht schlüssig erklären können. Aber zumindest der Beginn des Kriselns lässt sich genau datieren. Denn schon bei den Australian Open in Melbourne, ein paar Tage nur nach dem Brisbaner Turnier, betrat sie mit hängenden Schultern den Platz. Sie war die Beste ihres Sports, sie trug die Krone im Tennisreich, aber mit Beginn der Saison erschien es, als leide sie unter einer erdrückenden Last. Als sie im Achtelfinale verlor, war dies das früheste Scheitern einer Titelverteidigerin seit zehn Jahren.