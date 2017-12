20. Dezember 2017, 19:00 Uhr Steiermark Auszeiteln









Das Hotel Die Wasnerin in Bad Aussee hat sich auf Natur und Literatur spezialisiert.

Von Ingrid Brunner

Raucherzonen, Kinderbetreuung, üppige Abendbüfetts oder all-inclusive sucht man hier vergebens, darauf weist der Hotelprospekt diskret hin und definiert damit en passant die Zielgruppe, die man ansprechen möchte. Es sind Menschen, die ihre Ruhe haben, die "auszeiteln" wollen. Das ist ein Begriff, den sich Petra und Davor Barta, die Gastgeber des Hotels Die Wasnerin in Bad Aussee in der Steiermark, einfallen und schützen haben lassen. Die Auszeit lässt sich zum Beispiel dazu nutzen, mal wieder ein Buch zu lesen. Denn das Hotel hat sich zum einen auf naturnahe Erholung, Wellness und Küche und zum anderen auf ein literarisch interessiertes Publikum spezialisiert. "Es ist unglaublich, dass da vorher noch niemand draufgekommen ist", sagt die lesefreudige Petra Barta, wo doch die Region um Grundlsee, Altausseer See und Toplitzsee schon seit dem 19. Jahrhundert und bis heute bei Schriftstellern beliebt sei. So verbrachten Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler oder Jakob Wassermann dort ihre Sommerfrische.

An den Wänden hängen Zitate von Autoren, die in der Region gelebt haben oder bei der Wasnerin, der Wirtin, die dem Hotel den Namen gegeben hat, zu Gast waren. Sie betrieb schon im 15. Jahrhundert ein Gasthaus, das sich immer noch an der selben Stelle befindet. Das Hotel Die Wasnerin entstand daraus. Auch in dem neuen Haus sind ständig Autoren zu Gast, für Lesungen und beim Literasee-Festival, das Petra Barta ins Leben gerufen hat. In den Zimmern liegen statt Schokolade Leseproben als Betthupferl, die gesamten Werke kann man im Hotelbuchshop erwerben. "Aber ich sage meinen Gästen immer, geht's raus, in die Natur, auch wenn das Wetter schlecht ist", nur dort könne man richtig entspannen. Etwa auf der Langlaufloipe, die vor der Tür beginnt. Das Hotel liegt auf einem Hochplateau, man sieht die Trisselwand und Loser, den Hausberg, auf dem man auch Ski fahren kann. Oder man geht Eislaufen auf dem Grundlsee.

Neben literarischen Lesungen bietet die Wasnerin auch einen ausgedehnten Wellnessbereich. (Foto: Christian Jungwirth)

Für jene, die lieber drinnen auszeiteln, holen die Bartas die Natur ins Haus. Zum Beispiel mit lebenden Wänden: Rechteckige Holzkassetten mit Naturmaterialien, etwa Rinde, Heu, Lavendel oder Moos, das sich die Feuchtigkeit aus der Luft zieht, fügen sich zu einem duftenden Wandbild zusammen. In den Fluren zeigen riesige Fototapeten der Künstlerin Yvonne Oswald die Bad Ausseer Landschaft; zwischen Zimmertüren Spalierbäume, Berge, Wiesen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist Yoga: Fünf Yogalehrer, täglich drei Yoga-Angebote, die mit den Jahreszeiten wechseln und im Sommer auch im Wald oder am nahen Grundlsee stattfinden. Für den Dezember hat man das Jahresend-Yoga entwickelt. Sogar eine wohl eher meditative Yoga-Kultur-Stunde hat eine lesefreudige Yogalehrerin entwickelt. Im Mai wird der Krimiautor Martin Walker für eine Lesung erwartet. Durchaus denkbar, dass man für ihn Krimi-Yoga parat hat.

Ab zwei Nächten im DZ ab 134 Euro/Person und Nacht inkl. Halbpension, www.diewasnerin.at