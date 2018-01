24. Januar 2018, 18:54 Uhr Sölden Zum Boxenluder

Eine Aussichtsbrücke am Tiefenbachkogel.









Die "Big 3 Rallye" in Sölden lässt kein Fotomotiv aus

Von Titus Arnu

Eine Rallye ist eigentlich ein Motorsportwettbewerb: Aufgemotzte Autos rasen kreuz und quer durchs Gelände, die Piloten tragen Helme und verspiegelte Brillen. Der Begriff "Big 3 Rallye" passt für eine Skirunde in Sölden bestens, auch wenn es sich nicht um ein Wettrennen handelt. Die Tour führt kreuz und quer durch die Berge, das Outfit der Piloten ist ähnlich. Und motorisiert ist die Ski-Rallye auch, zumindest bergauf. Mithilfe von Liften erreicht man drei Dreitausender: Schwarze Schneid (3340 Meter), Tiefenbachkogel (3307 Meter) und Gaislachkogel (3058 Meter).

Eine gute Kondition brauchen Rallye-Teilnehmer trotzdem, immerhin legt man gut 50 Kilometer und 10 000 Höhenmeter zurück - eine der längsten Skirunden der Alpen. Auf der Strecke liegen Carving-Autobahnen, knackige Steilabfahrten und Aussichtspunkte. Auf die Big-3-Gipfel wurden Plattformen aus Glas, Metall und Holz gepflanzt. "Erlebnisarchitektur" heißt das in der Sprache der Ötztaler Tourismus-Vermarkter. Schilder mit der Aufschrift "Photopoint" weisen darauf hin, wann es Zeit ist, wieder mal für ein Selfie zu posieren.

Zwischen Sölden und dem höchsten Punkt der Rallye liegen 2000 Höhenmeter. Die Tour beginnt an der Talstation der Giggijochbahn, mit Sesselliften und Gondelbahnen schwebt man bis zum Rettenbachgletscher. Die Bergstation der Gondelbahn "Schwarze Schneid" liegt auf 3274 Metern - der Aussichtspunkt ist noch mal fast 70 Meter höher. Am besten lässt man die Skier an der Bergstation stehen und steigt zu Fuß auf, je nach Fitnessgrad dauert das fünf bis zwanzig Minuten. Der Weg ist steil und oft vereist, lohnt sich aber: eine kreisrunde Platte mit einer "Kraftpyramide" im Zentrum, der Rundumblick reicht bis zu den Dolomiten und zur Zugspitze.

Nach Sölden hinunter kommt man über die längste Talabfahrt Österreichs (15 Kilometer) zur Talstation der Gaislachkogelbahn. Am Gaislachkogel steht das Panorama-Restaurant Ice Q, in dem ein Teil des James-Bond-Films "Spectre" gedreht wurde. Wenn man dann nach der letzten Talabfahrt erschöpft unten ankommt, tanzen in der "Rodelhütte" schon die Gogo-Girls. Keine Rallye ohne Boxenluder.

Tageskarte 53 Euro, www.soelden.com/big3