19. Januar 2017, 00:00 Uhr Finnlands Saunen Hitze in Helsinki









In Finnland sind Saunen viel mehr als nur Orte zum Schwitzen: Hier können die Menschen abschalten und sich austauschen. Eine Bewegung will nun die öffentliche Sauna zurückbringen.

Von Silke Bigalke

Anfangs kam er ein, zwei Mal in der Woche. Er saß da, schwitzte und genoss, was er gefunden hatte: eine der letzten öffentlichen Saunen in Helsinki. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, sagt Kimmo Helistö. Er findet romantisch, dass hier vieles so gelassen wurde, wie es immer gewesen ist.

Die Sauna Arla gibt es seit 1929. Sie liegt etwas versteckt in einem Hinterhof, eine weiße Holztür in einem Winkel, davor steht eine kleine Bank zum Abkühlen. Durch ...