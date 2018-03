18. März 2018, 18:48 Uhr Zuwanderung Seehofer will Grenzkontrollen

Sie sollen nicht nur Menschen von illegalem Grenzübertritt abhalten, sondern erfüllten auch andere Schutzfunktionen, sagt der Bundesinnenminister.

Bundesinnenminister Horst Seehofer will die in der Flüchtlingskrise wieder eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen auf unbestimmte Zeit fortsetzen und womöglich noch verstärken. "Es sind nicht allzu viele Grenzstellen in Deutschland derzeit dauerhaft besetzt. Auch darüber wird nun zu reden sein, ob das so bleiben kann", sagte der CSU-Chef der Welt am Sonntag. Kontrollen sollten nicht nur Menschen von illegalen Grenzübertritten abhalten, sondern erfüllten auch andere Schutzfunktionen. Abschiebungen hier lebender Flüchtlinge ohne Bleiberecht sollten mit den Ländern beschleunigt werden. "Die Binnengrenzkontrollen müssen so lange ausgeführt werden, solange die EU es nicht schafft, die Außengrenzen wirksam zu schützen und zu kontrollieren", erklärte Seehofer. Er sehe nicht, dass ihr das auf absehbare Zeit gelingen werde. Statt Grenzen dichtzumachen, brauche es legale und sichere Zugangswege für Migranten, erklärte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.