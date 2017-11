16. November 2017, 08:10 Uhr Tod von Oury Jalloh ARD-Bericht: Oury Jalloh wurde wahrscheinlich getötet









Der Asylbewerber aus Sierra Leone verbrannte 2005 in seiner Zelle im Polizeirevier Dessau. Seine Verletzungen seien ohne den Einsatz eines Brandbeschleunigers nicht zu erklären.

Oury Jalloh hat das Feuer in seiner Zelle wohl nicht selbst gelegt. Ohne Brandbeschleuniger oder Einwirkung von Außen seien die schweren Verletzungen des 2005 in seiner Zelle verbrannten Asylbewerbers nicht zu erklären. Das geht aus Ermittlungsakten zu dem Fall hervor, die dem ARD-Magazin "Monitor" vorliegen.

Die Ermittler in Dessau vertraten lange die Theorie, Jalloh habe sich selbst angezündet. Der These zufolge soll er die Matratze, auf der er lag, aufgerissen und die herausquellende Füllung mit einem Feuerzeug in Brand gesetzt haben. Ob so ein Feuer hätte entstehen können, das seinen Körper bis in tiefe Muskelschichten verkohlte und sogar die Finger der linken Hand vollständig wegbrannte, wurde jedoch lange nicht von offizieller Seite überprüft. Im August 2016 versuchte die Staatsanwaltschaft dann mittels eines Brandversuchs zu klären, wie Jalloh starb.

Auf diesen Versuch beziehen sich nun die Stellungnahmen der Experten, die dem Magazin "Monitor" vorliegen. Darin kommen die Sachverständigen aus den Bereichen Brandschutz, Medizin und Chemie mehrheitlich zu dem Schluss, dass sich der Zustand der Zelle und des Leichnams nach dem Brand nicht ohne Einsatz geringer Mengen Brandbeschleuniger wie etwa Leichtbenzin erklären lasse. Zudem sei die Theorie der Selbstanzündung so gut wie auszuschließen: Oury Jalloh sei bei Brandbeginn wahrscheinlich komplett handlungsunfähig oder sogar bereits tot gewesen.

Der leitende Oberstaatsanwalt benannte sogar konkrete Verdächtige der Dessauer Polizei

Sogar der langjährige Ermittler der Staatsanwaltschaft Dessau, der leitende Oberstaatsanwalt Folker Bittmann, bislang ein Verfechter der Selbsttötungs-Theorie, ging in einem Schreiben vom April dieses Jahres von einem begründeten Mordverdacht aus. Bittmann benennt in dem Brief sogar konkrete Verdächtige aus den Reihen der Dessauer Polizei. Bereits im August dieses Jahres hatte die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau die Zuständigkeit für den Fall entzogen. Gegen die Staatsanwaltschaft, die seit 2014 zu dem Fall ermittelte, gab es immer wieder heftige Vorwürfe: Sie zeige zu wenig Eigeninitiative, verschleppe das Verfahren, halte Ermittlungsergebnisse zurück.

Die Staatsanwaltschaft Halle, die seither mit dem Fall befasst ist, hatte vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass sie die Ermittlungen zu dem Fall einstellen wird. Sie teilte am 12. Oktober mit, dass "die Auswertung der zahlreichen Gutachten verschiedener Fachrichtungen" nur den Schluss zulasse, "dass der konkrete Ausbruch des Brandes, dessen Verlauf und das Verhalten des Oury Jalloh nicht sicher nachgestellt und nicht eindeutig bewertet werden können". Es bleibe eine Vielzahl von Möglichkeiten denkbar, "die zu widerstreitenden, sich teils wechselseitig ausschließenden Darlegungen der in die Auswertung einbezogenen Sachverständigen unterschiedlicher Fachbereiche führen".

"Angesichts der neuen Erkenntnisse ist die drohende Einstellung des Verfahrens ein Skandal", sagte die Anwältin der Familie Jalloh, Gabriele Heinecke, dem Magazin "Monitor". Die Staatsanwaltschaft Dessau hatte sich nach 12 Jahren Ermittlungen mit den neuen Erkenntnissen im April an den Generalbundesanwalt gewandt, dieser hatte die Annahme des Falles jedoch abgelehnt und ihn nach Sachsen-Anhalt zurück verwiesen. Die seither mit dem Fall befasste Staatsanwaltschaft Halle will den Fall laut einer Erklärung vom 12. Oktober 2017 einstellen, weil sich "keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Beteiligung Dritter an der Brandlegung" ergeben hätten.

Eine weitere Aufklärung sei nicht zu erwarten. Die Anwältin der Familie hat gegen die Einstellung Beschwerde eingelegt und will angesichts der neuen Erkenntnisse Strafanzeige erstatten.