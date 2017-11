1. November 2017, 18:20 Uhr Terrorermittlungen in Schwerin Schwefelsäure, Aceton und ein Thermometer









In Schwerin fasst die Polizei einen 19-jährigen Bombenbauer aus Syrien. Tagelang hatten die Beamten jeden seiner Schritte beobachtet und sich gefragt: Wann soll man dem Treiben ein Ende setzen?

Von Ronen Steinke , Berlin

Batterien, Funkgeräte, eine angebrochene Flasche des Lösungsmittels Aceton. Es ist eine regelrechte Bombenwerkstatt, in der die Beamten stehen, als sie am Dienstagmorgen die Tür zu Yamen A.s Wohnung im Schweriner Vorort Neu-Zippendorf aufgebrochen haben. Der Syrer, 19 Jahre alt, ist gefasst, ein "schwerer Terroranschlag" verhindert worden, sagt der Bundesinnenminister.

Aber der Blick in die Wohnung birgt für die beteiligten Beamten auch eine beunruhigende Erkenntnis. Der 19-Jährige war seinem mutmaßlichen Ziel, eine Bombe zu bauen, näher als selbst die Ermittler, die ihn eine gute Woche lang observiert hatten, dachten. Dass Yamen A. schon Aceton besaß, eine wichtige Zutat für den Bombenbau, das kommt überraschend.

Seit drei Monaten macht Yamen A. in Chatrooms auf sich aufmerksam, prahlt mit Anschlagsplänen, auch im Gespräch mit einer Person, die sich selbst als "Soldat des Kalifats" bezeichnet, also als Mitglied des sogenannten Islamischen Staates. Erst jetzt hat man ihn gestoppt. Es ist stets dieselbe schwierige Frage, wenn Sicherheitsbehörden Verdachtsfälle wie diesen identifiziert haben. Was spricht fürs Zugreifen, was spricht fürs Abwarten?

Dafür ist der Fall fast ein Lehrstück. Der 21. Oktober markiert den Beginn. Erst da hat das Bundesamt für Verfassungsschutz jenes Puzzlestück geliefert, mit dem sich der Mann identifizieren ließ, der in Chatrooms auffiel. In seinen Accounts haben Ermittler eine Einkaufsliste entdeckt, der 19-jährige Yamen A. hatte sich seit Ende Juli Dinge von einem Online-Versand liefern lassen. Eine Oxidatorlösung etwa, die Schwefelsäure enthält. Und noch ein Gegenstand, der die Ermittler alarmiert: ein Thermometer. Das bestärkt sie in dem Verdacht, dass er TATP herstellen will, ein hoch explosives weißes Pulver, mit dem schon al-Qaida experimentierte und der auch bei den Anschlägen in Paris und Brüssel benutzt wurde. Beim "Kochen" müssen die Zutaten gekühlt sein.

Die Sorge wächst

Eines ist merkwürdig: Yamen A. hat sich nur kleine Mengen der Chemikalien beschafft, die für TATP notwendig sind. Rechnet man herunter, wie viel bei der Herstellung am Ende herauskommen dürfte, sind es nur wenige Gramm, meint ein Ermittler. Der 19-Jährige betreibt also den ganzen Aufwand - für einen letztlich kleinen Knall? Schwer zu glauben.

Die Kriminaltechniker beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden diskutieren. Am Ende sind sie nicht beruhigt. Eher wächst die Sorge. Es hat schon Fälle gegeben, in denen das weiße Pulver bloß als Treibladung im Sprengzünder dienen sollte, als sogenannter Initialsprengstoff. Ein Zünder für die eigentliche Sprengladung. Die Frage lautet jetzt: Wie gewaltig mag die Sprengladung sein, die Yamen A. bauen will, wenn er als Zünder dafür TATP braucht?