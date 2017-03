9. März 2017, 07:39 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Was wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Europa gibt Trump Kontra. Auf dem EU-Gipfeltreffen wollen die Staats- und Regierungschefs ein starkes Signal für den Freihandel setzen - auch als Zeichen gegen die Handelspolitik des US-Präsidenten. Die Hoffnung liegt auf einem Handelsabkommen mit Japan. Alexander Mühlauer berichtet aus Brüssel

Türkische Nato-Soldaten äußern erbitterte Kritik an Ankara. "Wenn du westliche Werte hast, wirst du zur Zielscheibe," berichtet ein Nato-Soldat, der sich nach dem Putschversuch im vergangenen Jahr auf einer Terrorliste aus Ankara wiederfindet. Mit ihm haben etwa 100 Soldaten und Angehörige in Belgien Asyl beantragt und warten auf eine Entscheidung. Lesen Sie hier mehr

CIA: Wikileaks-Enthüllungen bringen US-Bürger in Gefahr. Zur Frage der Echtheit der am Dienstag veröffentlichten Dokumente schweigt der Geheimdienst aber. Die geleakten Unterlagen sollen Einblick in US-Abhörmethoden geben. Zur Nachricht

Wendts Nebeneinkünfte: 77 721,13 Euro. Der in die Kritik geratene Chef der Polizeigewerkschaft bezieht nicht nur doppeltes Gehalt, er verdient auch Geld mit drei Aufsichtsratsposten. Nordrhein-Westfalen leitet nun ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein. Zum Bericht von Detlef Esslinger

Schulz entdeckt den Saarländer in sich. Am 26. März wird im Saarland gewählt, da kommt der SPD-Kanzlerkandidat als Wahlkampfhelfer gerade recht. Schulz kokettiert mit seiner Herkunft, die Leute toben und klatschen. Die Einzelheiten von Susanne Höll

Champions League: Der FC Barcelona gewinnt in einem unglaublichen Spiel gegen Paris Saint-Germain. Noch nie hat eine Mannschaft in der K.o-Phase der Champions League ein 0:4 drehen können - bis zu diesem Mittwochabend. Barcelona gewinnt das Rückspiel 6:1 und erreicht damit das Viertelfinale. Zum Bericht

Was wichtig wird

EU-Gipfel wählt Ratschef. Amtsinhaber Donald Tusk möchte eine zweite Amtszeit bis Ende 2019. Sein Heimatland Polen versagt dem ehemaligen Regierungschef wegen politischer Differenzen die Unterstützung. Mehr dazu hier. Darüber hinaus beraten Bundeskanzlerin Merkel und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel über die wirtschaftliche Lage Europas.

Regierungserklärung von Merkel. Die Kanzlerin gibt am Morgen im Bundestag einen Ausblick auf den bevorstehenden EU-Gipfel in Brüssel. In ihrer Regierungserklärung dürfte sie erneut für ihre umstrittene Linie in der Flüchtlingspolitik werben, die auf europäische statt nationale Lösungen setzt.

Gabriel zu Antrittsbesuch in Moskau - Treffen mit Putin erwartet. Der deutsche Bundesaußenminister trifft neben Außenminister Lawrow wahrscheinlich auch den russischen Präsidenten. Hauptthema wird der stockende Friedensprozess im umkämpften Osten der Ukraine sein.

Frühstücksflocke

Flippys erster Arbeitstag. Flippy ist ein Roboter, der ab heute seine Probezeit in einem Burger-Schnellrestaurant im kalifornischen Pasadena antritt. Das Außergewöhnliche ist, dass Flippy mit Menschen zusammenarbeiten kann (die ebenfalls hinter der Theke stehen). Dabei brutzelt er Hackfleisch und belegt Brötchenhälften. Sich mit Kunden auszutauschen oder sie gar anzulächeln - das kann der Roboter, der hauptsächlich aus Schwenk- und Greifarm besteht, nicht. Zum Bericht auf engadget.com