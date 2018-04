15. April 2018, 18:53 Uhr Südafrika Abschied von Winnie Mandela

"Stolz, unnachgiebig, wortgewandt deckte sie die Lüge der Apartheid auf": Zehntausende Menschen kamen zur Trauerfeier für die verstorbene Aktivistin im südafrikanischen Soweto.

Millionen Südafrikaner haben am Samstag von Winnie Madikizela-Mandela Abschied genommen. Bei ihrem offiziellen Begräbnis im randvollen Orlando-Stadion im Township Soweto brachen am Samstag laute "Winnie!"-Rufe aus, als ihr in die südafrikanische Flagge gehüllter Sarg ins Innere des Runds gebracht wurde. Zehntausende Menschen erwiesen der Apartheidsgegnerin in dem Stadion die letzte Ehre. Präsident Cyril Ramaphosa saß während der fünfstündigen Zeremonie neben den beiden Töchtern von Madikizela-Mandela und Nelson Mandela. Die Beisetzung fand anschließend in Johannesburg statt. Ramaphosa erklärte in einer Rede, er werde sich dafür einsetzen, dass der Verstorbenen die höchste Ehrung des regierenden Afrikanischen Nationalkongresses zuteil werde. "Stolz, unnachgiebig, wortgewandt deckte sie die Lüge der Apartheid auf", sagte Ramaphosa. Haft, Folter und Verbannung hätten sie als Aktivistin ermutigt, ihr aber auch tiefe Wunden zugefügt.