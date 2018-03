Aktuelles Lexikon: Paroli bieten

Der einstige Fußballprofi Horst Hrubesch hat sich als unfreiwilliger Sprachakrobat bleibenden Ruhm erworben. Zu seinen immer noch besten Analysen gehört der Satz, er müsse das Spiel erst einmal "Paroli laufen lassen". Gemeint hatte er wohl "Revue passieren lassen", aber mit den französischen Wendungen ist es eben so eine Sache. Am Wochenende verschickte die Deutsche Welle die Nachricht: "Gesine Schwan: Die SPD kann Merkel Paroli bieten." Die SPD-Politikerin hofft, dass die SPD-Minister im neuen Kabinett der Kanzlerin wirkungsvoll entgegentreten und sich politisch profilieren können. "Paroli bieten" ist ein viel gebrauchter Begriff, doch seine Herkunft aus der Sphäre des Kartenspiels ist fast vergessen. Pharao oder Pharo war zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert ein beliebtes Glücksspiel in Europa, gespielt mit 104 französischen Karten. Die Spieler treten gegen eine Bank an - wer gewinnt, kann seinen Gewinn bei der Bank stehen lassen und seinen Einsatz gleich noch mal gegen sie setzen. Der Spieler bietet Paroli, wörtlich "das Gleiche" wie beim ersten Einsatz. Siegt er wieder, gewinnt er das Dreifache - gewinnt die Bank, hat er alles verloren. Auch das Wort "Vabanquespiel" stammt übrigens aus der Pharo-Zeit. Und damit kennen sich sowohl die SPD als auch Horst Hrubesch aus. Robert Probst