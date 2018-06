17. Juni 2018, 07:18 Uhr Spanien Erste Flüchtlinge der "Aquarius" erreichen Hafen von Valencia

Ende einer Irrfahrt: Die die ersten Flüchtlinge der Aquarius kommen in Spanien an.

kommen in Spanien an. Italien und Malta hatten sich geweigert, das Hilfsschiff anlegen zu lassen.

Nachdem Spanien sich bereit erklärt hatte, die Flüchtlinge aufzunehmen, waren sie auf drei Schiffe verteilt worden, die nun heute nacheinander im Hafen von Valencia anlegen sollen.

Das erste erreichte die ostspanische Stadt am frühen Morgen.

Nach mehr als einer Woche Irrfahrt auf dem Mittelmeer sind die ersten Flüchtlinge des Hilfsschiffs Aquarius in Spanien angekommen. Das erste Boot dockte am Sonntagmorgen im Hafen der Stadt Valencia an, wie katalanische Zeitung La Vanguardia auf ihrer Website berichtet. Die Flüchtlinge waren vor der Überfahrt nach Spanien auf drei Schiffe verteilt worden. Die Aquarius und ihre zwei Begleitschiffe haben insgesamt 629 Flüchtlinge an Bord.

Zuerst traf am Sonntagmorgen das italienische Marineschiff Dattilo im ostpanischen Valencia ein. Auf dem Schiff befinden sich 274 Migranten. La Vanguardia zufolge reisen auf der Dattilo unter anderen die meisten Kinder, sechs Schwangere und mehrere Menschen mit Verletzungen, die behandelt werden müssen. Die Migranten sollen zunächst auf dem Schiff einer ersten ärztlichen Untersuchung unterzogen werden, bevor sie an Land gehen, wie ein Sprecher der Regionalregierung bestätigte.

Die drei Schiffe sollen amtlichen Angaben zufolge nacheinander in Abständen von etwa drei Stunden anlegen, um eine bessere Betreuung sicherzustellen. Die Aquarius mit 106 Migranten an Bord sollte zwischen neun und zehn Uhr in den Hafen einfahren, zuletzt dann das italienische Marineschiff Orione mit 250 Schutzsuchenden.

Bei der mehr als 1500 Kilometer langen Überfahrt nach Valencia hatten die Schiffe zum Teil mit meterhohen Wellen zu kämpfen.

Die Flüchtlinge an Bord der drei Schiffe waren vor etwas mehr als einer Woche bei verschiedenen Rettungsaktionen vor der libyschen Küste von der französischen Hilfsorganisation SOS Méditerranée auf der Aquarius aufgenommen worden. Italien und Malta hatten sich geweigert, das Schiff anlegen zu lassen, und damit eine neue Krise in der EU-Flüchtlingspolitik ausgelöst. Schließlich hatte sich die neue sozialistische Regierung Spaniens bereit erklärt, die Menschen ins Land zu lassen.

An Bord der Schiffe sind unter anderem elf kleine Kinder, 89 unbegleitete Minderjährige und sieben Schwangere. In Valencia stehen 2320 Helfer bereit, um die Menschen aufzunehmen, darunter 470 Dolmetscher.

Jeder Fall soll einzeln geprüft werden

Spanien werde die Geretteten wie alle anderen Migranten behandeln, sagte Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska. Jeder Fall werde einzeln geprüft.

Frankreich hat Spanien angeboten, Asylsuchende von der Aquarius aufzunehmen. Französische Behördenmitarbeiter sollen nun unter den Migranten Schutzbedürftige identifizieren. Wie viele Menschen Frankreich aufnehmen will, blieb unklar.