16. März 2018, 18:56 Uhr Simbabwe Mugabe gibt nicht auf

Der im November abgesetzte Diktator schart seine Anhänger hinter sich und will den Putsch "rückgängig machen": Sein Nachfolger sei "illegal" im Amt.

Von Bernd Dörries , Khartum

Robert Mugabe, der ehemalige Diktator von Simbabwe, hat mit seiner Rückkehr in die Politik gedroht. Es müsse alles getan werden, um den Putsch gegen ihn "rückgängig zu machen", sagte der 94-Jährige in seinem ersten TV-Interview seit dem Staatsstreich gegen ihn im November 2017. "Es war ein Putsch, auch wenn es manche Leute nicht so nennen wollen", sagte Mugabe dem südafrikanischem Staatssender SABC am Donnerstag. Die Präsidentschaft seines Nachfolgers Emmerson Mnangagwa nannte er "illegal" und "eine Schande".

Mugabe war nach 37 Jahren an der Macht vom Militär zum Rücktritt gezwungen worden, die Regierungspartei Zanu-PF ernannte Mnangagwa zu seinem Nachfolger, sicherte Mugabe aber Straffreiheit und eine mehrere Millionen Dollar schwere Abfindung zu. Mugabe scheint sich mit seinem Machtverlust aber nicht abgefunden zu haben. In Gesprächen mit Delegationen der Afrikanischen Union soll er über seine Einsamkeit geklagt haben. Sein erster öffentlicher Auftritt wurde in manchen Medien in Simbabwe nun als Starrsinn eines alten Mannes abgetan, der die Zeichen der Zeit nicht erkannt habe. In der Regierungspartei Zanu-PF löste das Interview aber große Unruhe aus, da es von der neuen Partei National Patriotic Front (NPF) organisiert sein soll, die sich zu einem Sammelbecken von Mugabe-Getreuen entwickelt, gegründet vom ehemaligen Armeegeneral Ambrose Mutinhiri. Auch Grace Mugabe, die in der Bevölkerung verhasste Frau des ehemaligen Staatschefs, soll mit dem Gedanken spielen, bei den kommenden Wahlen für die NPF zu kandidieren. Ihre Raffgier gab das Militär im November als einen Hauptgrund für sein Eingreifen an.

Bis zum Sommer soll in Simbabwe gewählt werden, die Opposition im Land ist nach 37 Jahren Diktatur tief gespalten. Trotz der ökonomisch desaströsen Lage, mit einer Arbeitslosigkeit von bis zu 90 Prozent, wurden der Regierungspartei Zanu-PF bisher gute Chancen eingeräumt, die Wahl zu gewinnen oder zumindest stärkste Partei zu werden. Nun könnte sie aber entscheidende Stimmen an das Mugabe-Lager verlieren, das sich von der Zanu-PF abgewandt hat.

Präsident Mnangagwa ließ indes durch einen Sprecher mitteilen, man habe die Äußerungen Mugabes zur Kenntnis genommen, man habe die Ära des Vorgängers hinter sich gelassen und schaue nun nach vorne. Die kommenden Wahlen seien ein entscheidender Schritt, um das Land wirtschaftlich wieder aufzubauen und aus der internationalen Isolation zu befreien.