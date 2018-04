6. April 2018, 19:48 Uhr Ost-Ghouta 32 Zivilisten bei Luftangriffen auf syrische Stadt getötet

Bei Luftangriffen auf die Stadt Duma in der syrischen Region Ost-Ghouta sterben 32 Zivilisten, darunter fünf Kinder.

Zum ersten Mal seit zehn Tagen attackieren syrische und russische Luftwaffe das Gebiet.

Zuvor hatten die Armee und eine Miliz eine Vereinbarung getroffen, wonach hunderte Rebellen und Zivilisten die Region verlassen können.

Bei Luftangriffen auf die syrische Stadt Duma sind nach Angaben von Aktivisten am Freitag mindestens 32 Zivilisten getötet worden. Unter den Todesopfern seien fünf Kinder, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Zudem seien 40 Menschen verletzt worden. Laut der oppositionsnahen Organisation, deren Angaben für Medien kaum zu überprüfen sind, wurden die Angriffe von der syrischen und der russischen Luftwaffe geflogen.

Insgesamt verzeichnete die Beobachtungsstelle 42 Angriffe auf verschiedene Teile der Stadt. Es handelte sich um die ersten Angriffe seit zehn Tagen auf die letzte Bastion der Rebellen in der Region Ost-Ghouta, östlich der Hauptstadt Damaskus. In Fernsehbildern war zu sehen, wie dunkle Rauchwolken über der Stadt Duma aufstiegen. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, die Angriffe seien in Vergeltung für Raketenangriffe auf Damaskus erfolgt. Auf Twitter kursierten Bilder und Videos der Angriffe.

Kontrolliert wird Duma von der islamistischen Rebellengruppe Dschaisch al-Islam, die von dort immer wieder die Hauptstadt beschießt. Während andere Rebellengruppen nach einer wochenlangen blutigen Bombenkampagne ihren Abzug aus Ost-Ghuta akzeptierten, weigert sich ein Teil von Dschaisch al-Islam, Duma zu verlassen.

Insgesamt wurden nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle seit Beginn der Offensive auf Ost-Ghuta am 18. Februar mehr als 1600 Zivilisten getötet. Die in Großbritannien ansässige Organisation bezieht ihre Informationen von Ärzten und Aktivisten vor Ort. Die Eroberung von Duma würde in dem seit sieben Jahren währenden Bürgerkrieg den größten Erfolg für Machthaber Baschar al-Assad seit 2016 darstellen.