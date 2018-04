15. April 2018, 18:53 Uhr Nordkorea Kommt zu Kim

Rüdiger Frank nennt sein Buch eine Gratwanderung, doch letztlich ist es ein sehr seltsamer Reiseführer über Nordkorea geworden. Dabei hätte der anerkannte Experte aus Wien durchaus einiges zu sagen über den bizarren Diktator von Pjöngjang.

Von Christoph Giesen

Rüdiger Frank: Unterwegs in Nordkorea. Eine Gratwanderung. DVA München 2018, 352 Seiten, 20 Euro. E-Book: 16,99 Euro. (Foto: )

Was für ein Jahr: Erst wird der Halbbruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un am Flughafen in Kuala Lumpur vergiftet. Mutmaßlich ein Auftragsmord des Geheimdienstes in Pjöngjang. Dann kommt der amerikanische Tourist Otto Warmbier nach anderthalb Jahren aus nordkoreanischer Gefangenschaft frei - er ist fast hirntot, als er nach der Landung aus dem Rettungsflugzeug getragen wird. Zwischendrin ein Atombombentest und etliche Raketenstarts. Die Lage in Nordostasien ist seitdem so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Eigentlich ist es die Hochzeit für Erklärer und Fachleute. Was geht in Nordkorea, dem wohl abgeschottetsten Land der Welt vor? Wirken die Sanktionen? Oder gibt es bald Krieg?

Einer der wenigen deutschsprachigen Forscher, die sich mit der Materie befassen, ist der Ostasienwissenschaftler Rüdiger Frank, der an der Universität in Wien lehrt. Gerne wird er zitiert, oft tritt er im Fernsehen auf. Doch was legt ausgerechnet dieser Mann in den Zeiten der Krise vor? Einen Touristenführer. "Seit einiger Zeit begleite ich ein bis zwei Mal im Jahr westliche Reisegruppen", schreibt er. "Ich kenne daher die praktischen Fragen und Probleme bei solchen Touren aus eigener Anschauung. Was darf man fotografieren? Was nimmt man als Geschenk mit? Wo bekommt man ein Visum? Welche Orte kann man und welche sollte man besichtigen?"

Selten hat ein Fachmann so zielsicher am eigentlichen Thema vorbeigeschrieben wie Rüdiger Frank. Statt den Ausnahmezustand einzuordnen, wirbt er in "Unterwegs in Nordkorea" beinahe schamlos für seine Touren und erteilt Ratschläge, wann die beste Reisezeit sei oder was man mitnehmen solle. "Die sanitären Einrichtungen in den von Ausländern besuchten Hotels entsprechen unseren Standards, es handelt sich also um WCs zum Hinsetzen", notiert Frank für seine mehr als überschaubare Zielgruppe. Zuletzt reisten etwa 6000 westliche Touristen pro Jahr nach Nordkorea. Knapp ein Viertel davon waren Amerikaner. Nach dem Tod Otto Warmbiers verhängte die US-Regierung im Sommer 2017 ein Reiseverbot. 3000 bis 4000 Touristen werden es vielleicht noch sein, wie viele davon lesen auch Deutsch?

Wer verstehen möchte, wie dieses Land tickt, sollte andere Bücher lesen. "Nordkorea: Innenansichten eines totalen Staates" zum Beispiel. Es liefert einen Überblick zur Geschichte des Landes und erklärt, wie Nordkorea gelenkt wird, wer welche Posten innehat, was in der Verfassung steht und wie die Arbeiterpartei aufgebaut ist. Ausführlich wird auch auf das ideologische Fundament eingegangen, das ein wichtiger Anker für den abnormalen Führerkult ist. Der Autor heißt übrigens: Rüdiger Frank.