25. September 2017, 10:12 Uhr Live-Reportage "Jamaika, aber möglichst grün"









Was denken die Deutschen über das Wahlergebnis? Auf dem Oktoberfest, am Taxistand in Berlin, im Stuttgarter Westen? In unserer Live-Reportage berichten wir aus der ganzen Republik über die Stimmung nach dem großen Abend.



Seit Sonntagabend 18 Uhr steht fest: Die Politik in Deutschland hat sich grundlegend verändert. Aber während in den Parteizentralen, Fernsehstudios und Redaktionen die politische Landkarte neu vermessen wird, geht das Leben weiter. Die Menschen arbeiten, feiern, lernen. Wir wollen wissen: Wie fühlt sich Deutschland nach der großen Abstimmung? Zehn SZ-Reporter sind in den 24 Stunden nach der Wahl in der ganzen Republik unterwegs, um das herauszufinden. Ihre Eindrücke beschreiben sie in dieser Live-Reportage, die laufend erweitert wird.

Für Oliver Griebel, 53, sind von den Grünen zu wenig ökologische Impulse gekommen. Trotzdem wünscht er sich eine "Jamaika"-Regierung. (Foto: Josef Kelnberger)

Montag, 8:15, Stuttgarter Westen

Oliver Griebel, 53, hat lange überlegt, wen er denn wählen soll. Als Person imponierte ihm der SPD-Kandidat Martin Schulz, deshalb machte er letztlich das Kreuz bei den Sozialdemokraten. Thematisch hat ihn, auch aus Gründen der eigenen Biografie, am meisten das "Bündnis Grundeinkommen" überzeugt, eine Ein-Themen-Partei, die - genau - das bedingungslose Grundeinkommen propagiert.

Griebels eigentliche politische Heimat sind die Grünen. Aber ach, die Kretschmann-Grünen: schwieriges Thema für die urgrüne Gemeinde hier im Stuttgarter Westen, einer alten grünen Bastion, wo Griebel an diesem Montagmorgen im Bioladen "Plattsalat" arbeitet.

Anlieferungen und Auslieferungen sind zu verarbeiten, es ist jede Menge zu tun. Ein riesiger Salatkopf an der Zufahrt zum Hinterhof weist den Weg zum Laden. Vor knapp zehn Jahren wurde "Plattsalat" 1998 als selbstverwaltete Verbraucherinitiative gegründet mit dem Ziel, auch sozial schwächeren Stuttgartern die Möglichkeit zu eröffnen, sich mit regionalen Produkten gesund zu ernähren.

Griebel, Vater von zwei kleinen Kindern, arbeitet 14 bis 16 Stunden pro Woche hier und verdient sein Geld ansonsten als Nachhilfelehrer. Er hat auch schon als Taxifahrer gearbeitet und ein Buch über Gott geschrieben.

Im gentrifizierten Stuttgarter Westen leben mittlerweile auch viele Vertreter der "Fraktion Edel-Öko", wie Griebel das nennt, Kretschmann-pragmatische Grüne, die dem Direktkandidaten Cem Özdemir ein Wahlergebnis von fast 30 Prozent und beinahe das Direktmandat bescherten.

Griebel meint das "Edel-Öko" nicht abschätzig, nur beschreibend. "Die Weltpremiere" eines grünen Ministerpräsidenten hat auch ihm imponiert.

Aber es seien zu wenig ökologische Impulse gekommen. Die Luftverschmutzung sei die grün geführte Regierung nicht entschieden genug angegangen.

Und Kretschmanns autofreundliche Haltung im Dieselskandal hat Griebels Frau, eine Sozialarbeiterin, so empört, dass sie schwor: Sie werde niemals mehr Kretschmann wählen. Und was er nun von den Grünen im Berlin erwartet?

Sein Wunsch ist ganz eindeutig: "Jamaika, aber möglichst grün". Wenigstens zwei, drei grüne "Essentials" müssten sie in dieser Koalition durchsetzen. Zum Beispiel eine wirkliche Wende in der Agrarpolitik. Von Josef Kelnberger

21:30, Berlin, vor dem Konrad-Adenauer-Haus

Javad findet diesen Wahlsonntag ziemlich erfolgreich. Der untersetzte 65-Jährige hat in seinem Taxi auf der rechten Spur angehalten, gleich neben den TV-Übertragungswagen, dahinter glänzt im Berliner Nieselregen die Fassade der CDU-Parteizentrale. Der Deutsch-Iraner ist erst seit wenigen Stunden im Dienst und hat schon deutlich mehr Geld verdient als gestern, am Samstag, erzählt er. Bald ist Feierabend, aber davor würde er vor der CDU-Zentrale noch gerne Fahrgäste aufsammeln. Gerade aber kommt niemand aus dem Besucherausgang. Stattdessen ist Jubel zu hören.

Taxi-Stand in Berlin. (Foto: dpa)

Dafür, dass die Union gerade eine krachende Wahlniederlage zu verdauen hat, ist die Stimmung in und vor der CDU-Zentrale überraschend gelöst. Findet auch Javad. Vorhin erst hat er einen Herrn vor dem Konrad-Adenauer-Haus eingesammelt. "Der hatte gute Laune", erzählt Javad. "Der hat die ganze Zeit mit seiner Frau und den Kindern telefoniert und das Gefühl vermittelt, dass alles in Ordnung ist." Davor sei sogar einer bei ihm mitgefahren, der habe "Wir haben gewonnen!" geschrien.

Der gebürtige Iraner, der seinen vollen Namen lieber nicht im Internet lesen möchte, lebt seit den späten 1970ern in Berlin. Damals studierte er Geologie mit Schwerpunkt Erdöl und Erdgas. Heute hat sich einiges geändert. Das Display seines Autos zeigt an: Batterie voll. Javad fährt einen Hybrid, aus Überzeugung, wie er sagt. Für Politik habe er sich schon immer interessiert, in den vergangenen Jahren zunehmend für Klima- und Umweltthemen. Deshalb hat er heute auch für die Grünen gestimmt. Und nicht für Martin Schulz - obwohl er viele Jahre lang eher den Sozialdemokraten zugeneigt war.

Im Autoradio hat er schon den ganzen Abend über die Hochrechnungen verfolgt. Dass ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen die wahrscheinlichste Koalition ist, bereitet ihm Bauchschmerzen. "In meinen Augen ist das keine gute Lösung. Die werden doch nur streiten." Überhaupt, die FDP: Von der Wahlparty der Liberalen habe er vorhin einen Fahrgast mitgenommen. "Der war relaxed und gut drauf, der hat den Anschein gemacht, als wäre er was in der Partei." Warum der mutmaßliche FDP-Mann aber ausgerechnet zur Wahlparty der CDU gefahren werden wollte, kann Javad sich auch nicht recht erklären. Von Jakob Schulz

20 Uhr, Berlin, U-Bahnhof Friedrichstraße

In Berlin-Mitte drängen sich die Menschen am Bahnsteig, der nächste Zug soll gleich einfahren, draußen regnet es. Mitten durch die Menge schiebt sich Uwe Nicolaus. "Guten Abend, haben Sie vielleicht Interesse an einer Obdachlosenzeitung?", fragt der 48-Jährige. Eine junge Frau blickt kurz von ihrem Smartphone auf, schüttelt den Kopf. Der Nachbar reagiert gar nicht. "Einen schönen Abend noch", sagt Nicolaus und zieht weiter zum nächsten Wartenden. Dort hat er mehr Glück: Der Mann will zwar keine Zeitung haben, drückt dem Verkäufer aber einen Euro in die Hand.

An diesem Sonntag hat Uwe Nicolaus erst sehr spät mit dem Verkauf der Berliner Obdachlosenzeitung Strassenfeger begonnen. Die Friedrichstraße ist seine erste Station. Den restlichen Tag hat er in Suppenküchen verbracht, erzählt er. Im Norden von Berlin gab es Mittagessen, im Süden Proviant zum Mitnehmen für den Abend und Kuchen. Wählen war der Straßenzeitungsverkäufer nicht. "Ich habe das noch nie gemacht, hab' es immer abgelehnt", sagt Nicolaus. Er sei enttäuscht von der Politik, für Obdachlose werde viel zu wenig getan. Suppenküchen müssten schließen und Notunterkünfte hätten kürzere Öffnungszeiten, weil das Geld fehle. "Ich fühle mich vergessen."

Uwe Nicolaus mit der Septemberausgabe von "Strassenfeger", einer Berliner Obdachlosenzeitung. Seine grüne Weste und ein Ausweis mit Foto weisen ihn als offiziellen Verkäufer aus. Das soll die Konkurrenz durch Bettlerbanden verhindern und seriöser wirken. (Foto: Julian Freitag)

Obwohl Nicolaus nicht wählen war, kennt er die Ergebnisse der ersten Hochrechnungen ganz genau. In der U-Bahn hat er sie sich angeschaut, sagt er. Den Einzug der AfD in den Bundestag kommentiert Nicolaus mit einem Schulterzucken. Die Konkurrenz mit osteuropäischen Bettlerbanden werde immer härter. Da sei es richtig, nicht jeden nach Deutschland lassen zu wollen. Trotzdem glaube er aber nicht, dass sich in Zukunft irgendetwas ändern werde.

Nach einer halben Stunde beendet Uwe Nicolaus seine Verkaufstour im U-Bahnhof Friedrichstraße. Er will weiter zu einer anderen Station, vielleicht einen festen Platz an einem Eingang suchen. Ob er beim nächsten Mal wählen wird? Das schließt er nicht aus. "Wenn wirklich mal mehr für Obdachlose getan wird, dann mach' ich das." Von Julian Freitag

18.01 Uhr, Theresienwiese, München

Jedes Zelt auf dem Oktoberfest hat seine eigene Choreografie. Erst tanzen und singen die Wiesngäste ("Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust ..."), dann ein Prosit, Krüge stoßen aneinander, klong, klong - und weiter geht's. In schöner Regelmäßigkeit. Denn das Bier muss fließen, Geld in die Kassen spülen. Doch an diesem Sonntag ist es ein kleines bisschen anders. Denn für einige Minuten wird der stete Fluss aus Gesang und Trinken unterbrochen. Es ist 18.01 Uhr. Die Band hat gerade eine letzte Strophe gespielt und geht in die Pause. Manche haben das nicht mitbekommen, stehen da noch immer, schunkeln Arm in Arm, grölen das Lied von vorne, als wollten sie die Band zurück auf die Bühne zwingen. Andere greifen in ihre Lederhosen, Trachtenjanker, Dirndl, als hätten sie es gemeinsam einstudiert: In diesem Moment kommen Tausende Pushnachrichten auf den Handys an, es vibriert und klingelt. Der Wahnsinn wird unterbrochen - durch das wichtigste politische Ereignis des Jahres.

Viele Zeltgäste blicken gebannt auf ihre Smartphones. Wo eben noch Whatsapp-Chats flimmerten, türmen sich nun farbige Balkendiagramme. Davor hieß es: Wie komm ich ins volle Zelt? Jetzt heißt es: Wer hat nun eigentlich die Wahl gewonnen? Der blaue Balken ist am drittgrößten, er gehört der AfD. Die ersten Wiesnbesucher verziehen wütend ihre Gesichter, sind geschockt. Ein Student schnaubt: "Scheiße!" Manche halten dem Banknachbarn ihr Gerät ins Gesicht, als könnten sie nicht glauben, was dort zu sehen ist. Einer fragt: "Was ist mit der FDP?" Zehn Prozent. "Sauber!"

Wiesnbesucher informieren sich über das Wahlergebnis auf ihren Handys. (Foto: )

Das Zelt brodelt wie ein Fußballstadion nach dem Anpfiff, und so riecht es auch: nach Schweiß, Bier, Wut. Mehrere Männer und Frauen stehen wieder auf den Tischen und grölen im Chor. "Na, na, na, nananaaaa ..." Eine andere Gruppe fügt hinzu: "BVB - Hurensöhneee". Und ein paar Tische weiter tönt es: "AfDeeeee, Hurensöhneeee!" In der Box rücken drei Männer zusammen. Ihre Hände halten die Krüge fest. Alle sind sich einig: Deutschland war zu links, aber die AfD als rechte Partei im Parlament, das ist ihnen doch zu viel. Je härter sie diskutieren, desto schneller fließt das Bier. Flüchtlinge - Schluck. Freier Markt - Schluck. Syrienkrieg - Schluck. Innerhalb von fünf Minuten haben sie sämtliche Themenfelder abgehakt. Sie bestellen drei neue Mass.

Plötzlich zieht ein Sicherheitsmann den Reporter zur Seite: Der Wirt wolle nicht, dass aus seinem Zelt über Politik berichtet wird. Keine Diskussion! Keinesfalls dürfe man den Namen des Zeltes im Text erwähnen. Wahl und Wiesn - das solle getrennt bleiben.

Da erklingt auch schon das erste Lied nach der Band-Pause: "Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol." Und der Wahnsinn geht weiter. Von Baran Datli

