23. Februar 2018, 18:54 Uhr Italien "Seine Laufbahn ist garniert mit vielen Parteiwechseln."

Nirgendwo wechseln Parlamentarier so oft die Partei wie in Rom. Laut Artikel 67 der italienischen Verfassung ist das auch erlaubt.

Luigi Compagna gilt als König der "Wendehälse". Er war schon in elf Parteien, blieb teilweise sogar nur wenige Tage. Problematisch findet er das überhaupt nicht.

Von Oliver Meiler, Rom

Termin bei einem Prinzen, im ersten Stock des Palazzo dei Beni Spagnoli in Rom, einer Dependance des Senats. Es sind die letzten Tage in der politischen Karriere von Luigi Compagna, einem Senator aus Neapel, 69 Jahre alt, von Beruf Universitätsprofessor für politische Philosophie. Wahrscheinlich hätte er noch einmal antreten können bei den kommenden Wahlen, er kennt ja so viele mächtige Leute. Doch Compagna sagt: "Das Leben hat mehr Fantasie als seine Protagonisten." Sein Dienstbüro muss er erst noch räumen, er hat es vollgestopft mit Persönlichem: Andenken, stapelweise Bücher, Postkarten, Plüschtiere. An einer Wand hängt ein Bild mit dem Titel: "Die Tiere, meine Freunde." Fast zwanzig Jahre lang war er Senator.

"Komm rein!", sagt er. Luigi Compagna ist ein vergnügter Mann, geistreich und direkt, er duzt auch noch, wenn man ihn ständig zurücksiezt. Den Termin akzeptierte er, obschon er wusste, worum es gehen würde - oder vielleicht gerade deshalb: Er mag die Konfrontation. Landesweit bekannt wurde Compagna wegen seines nicht eben sehr charmanten Titels "Principe dei voltagabbana". So nennen ihn die Medien. "Voltagabbana" ist das italienische Wort für Wendehals, es kommt aus der alten Soldatensprache: "voltare gabbana", den Waffenrock umkehren - das taten die Deserteure, damit man sie auf der Flucht nicht erkannte. Heute ist ein Voltagabbana jemand, der seine Partei oder Fraktion verlässt und anderswo anheuert. Eine Wetterfahne. Ein Opportunist. Oder, im besten Fall: ein Getriebener des guten Gewissens, auch das gibt es.

Der Opportunismus der politischen Klasse stärkt die Protestbewegung Cinque Stelle

In Italien steht es jedem Parlamentarier frei, so oft die Partei zu wechseln, wie es ihm beliebt. "Jedes Mitglied des Parlaments", heißt es in Artikel 67 der Verfassung, "vertritt die Nation und übt seine Funktionen ohne imperatives Mandat aus." Wähler- und Parteiwillen binden ihn also nicht. Es gibt immer mal wieder Diskussionen, ob das Prinzip nicht geändert werden müsste, um etwas Disziplin ins Spiel zu bringen. Wird es nämlich exzessiv genutzt wie in Italien, dann treibt das groteske Blüten und empört die Bürger. Der Opportunismus der politischen Klasse ist denn auch einer der Hauptgründe für den Erfolg der Protestbewegung Cinque Stelle, die bei den Wahlen vom 4. März Italiens stärkste Partei werden könnte.

Besonders frivol war die vergangene Legislaturperiode. Da gab es im italienischen Parlament 540 Partei- oder Fraktionswechsel, im Durchschnitt jeden dritten Tag eine Pirouette. Da manche von ihnen mehrmals wechselten, liegt die Zahl der "Voltagabbana" bei 344. Oder anders: 36 Prozent aller italienischen Volksvertreter saßen zumindest zwischenzeitlich in einer anderen Partei als in der, deretwegen sie fünf Jahre davor ins Parlament gewählt worden waren. Luigi Compagna hat es in dieser kurzen Zeit auf neun Wechsel gebracht. Mehr König als Prinz, keiner wechselte öfter. Er findet aber, dass er kohärent war - "immer". Er sei schließlich nicht Botschafter einer politischen Idee, sagt er, sondern Mitglied einer freien Versammlung von Parlamentariern: "Ein bisschen Sinn für Verfassungsgeschichte, bitte!"

Seine Geschichte liest sich abenteuerlich. 2013 wurde Luigi Compagna, Sohn eines Ex-Ministers, als Kandidat der rechtsbürgerlichen Koalition Popolo della Libertà gewählt. Die war mit dem Motto "Berlusconi Presidente" angetreten. "Was zum Teufel war das, etwa eine Partei?", sagt Compagna. "Das war eine Atmosphäre, mehr nicht, ein Dunstkreis." Früher hätten Parteien eine Struktur gehabt und eine feste Verbindung zum Volk. "Jetzt sind sie tot, wer fühlt sich da noch gebunden?"

Kaum gewählt, schloss sich Compagna dem Gruppo Misto an. In dieser "gemischten Gruppe" sitzen Parlamentarier, deren Parteien nicht in Fraktionsstärke vertreten sind oder die ihre Parteien verlassen haben. Den "Misto" gibt es in beiden Parlamentskammern. Zu Beginn der Legislaturperiode zählt er jeweils einige Dutzend Mitglieder, am Ende sind es Hunderte. Untergruppen mit mehr als zehn Mitgliedern gelten ebenfalls als Fraktionen und haben das Recht auf Sitze in den Kommissionen. Compagna fand zunächst ein Plätzchen bei "Grandi Autonomie e Libertà", einem Sammelsurium von süditalienischen Autonomiekämpfern, verirrten Sozialisten und Christdemokraten. Die Gruppe stand in Opposition zur sozialdemokratischen Regierung.

Lange mochte Compagna aber nicht bleiben. Er wechselte zum Nuovo Centrodestra, einer bürgerlichen Kleinpartei, die sich von Forza Italia gelöst hatte, um die sozialdemokratische Regierung zu unterstützen. Vier Mal stimmte Compagna für das Kabinett, das er davor bekämpft hatte. Dann wechselte er wieder zur oppositionellen "Grandi Autonomie e Libertà". Und nur Tage später wieder zurück zum Nuovo Centrodestra. So ging das eine Weile. Am Ende der Legislaturperiode gehörte er "Identità e Azione" an, nachdem er noch kurz bei "Conservatori e Riformisti" vorbeigeschaut hatte.