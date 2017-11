4. November 2017, 17:59 Uhr Italien Berlusconi ist zurück - und kann noch Wahlen entscheiden

"Auf meinen Reisen durch Italien erfahre ich viel Sympathie": Silvio Berlusconi will zurück auf die Bühne - mit seinen alten Versprechen. Hier bei seinem Wahlkampfauftritt im Teatro Politeama in Siziliens Hauptstadt Palermo.









Feedback

Mit 81 Jahren will's Silvio Berlusconi noch einmal wissen: Bei einem Wahlkampfauftritt vor der Regionalwahl in Sizilien testet er die Stimmung.

Die Insel gilt als Italiens politisches Versuchslabor - und als die Gegend, die Berlusconi stets alles verzieh.

Das Rennen läuft wohl zwischen dem Mitte-rechts-Lager und Giancarlo Cancelleris Fünf Sternen - ein wichtiger Stimmungstest vor der Parlamentswahl 2018.

Von Oliver Meiler, Palermo

Gerade liefen noch die Bilder aus einer fernen, ruhmreicheren Zeit über die Großbildschirme, begleitet von der Hymne von Forza Italia. Die ältere Dame beim Lautsprecher vorne rechts, hoch gestecktes Haar, funkelnde Brosche am Kleid, presste ihre Hände auf die Ohren, so bombastisch laut dröhnte der Bass. Aufgeregt ist sie trotzdem. Und da steigt er nun also die Seitentreppe des Teatro Politeama hoch zur Bühne, winkend und lachend, umschwirrt von Leibwächtern, als wäre er nie weg gewesen: Silvio Berlusconi. Im blauen Doppelreiher, wie früher. Die Haare so dunkelbraun wie ehedem, es sind sogar einige mehr geworden. "Buonasera."

Er ist zurück, mit 81 Jahren. So unfassbar das erscheinen mag: Silvio Berlusconi kann noch Wahlen entscheiden. Es heißt nun wieder, er sei "intramontabile", unvergänglich, schier unsterblich. Das ist seine liebste Legende, er hat sie selber genährt. Von der Seite, aus nächster Nähe, wirkt sein Lachen wie in Stein gemeißelt, die Gesichtszüge sind wie festgezurrt. Von vorne aber, im Fokus der Scheinwerfer und der Kameras, sieht man vor allem seine Zähne, sie blitzen sehr weiß. Berlusconi war zuletzt oft auf einer Schönheitsfarm in Südtirol, wo sie angeblich Wunder schaffen.

"Wenn wir wollen, dass alles so bleibt wie es ist, muss man alles ändern.“ Zum Sprichwort gewordenes Zitat aus dem Sizilien-Roman "Il Gattopardo" von Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Er will sich noch einmal beweisen. Vielleicht sollte man ihn auch mal fragen, warum er sich das antut. Ist es Eitelkeit? Lust auf Revanche? Beides? Dieser Auftritt in Palermo ist sein größter und wichtigster seit Jahren. Die Sizilianer wählen am Sonntag ein neues Regionalparlament und einen Regionspräsidenten. Sollte sein rechtes Lager hier gewinnen, trotz alter und neuer Justizskandale, trotz der harten Konkurrenz durch die Protestbewegung Cinque Stelle, die in den Umfragen gleichauf liegt, dann wäre auch national wieder mit Berlusconi zu rechnen. Zwar nicht als Premierminister, aber als Powerbroker, als unumgänglicher Machtfaktor.

Rechnet man alles zusammen, was er verspricht, ginge Italien bankrott

Siziliens Wahl ist der letzte Stimmungstest vor den italienischen Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr, so etwas wie deren Hauptprobe. Sizilien galt schon oft als politisches Versuchslabor. Auf der Insel probieren die Parteien Dinge aus, die sie anderswo nicht wagen würden: sündhafte Allianzen etwa, fantasiereiche Programme. Es ist ein bisschen wie Kasino.

Die Rechte tritt mit Nello Musumeci an, 62, aus Catania, früher Provinzpräsident auf der anderen Seite der Insel. Alle, rechts wie links, nennen ihn "Fascista perbene", einen "anständigen Faschisten". Musumeci wurde im Movimento Sociale Italiano groß, unter Nostalgikern von Benito Mussolini. Er stand immer zu seiner schwarzen Herkunft. Geschadet hat ihm das nie. Man hält ihn für einen "Galantuomo", einen Gentleman mit rhetorischem Talent. Sein Slogan: "Diventerà bellissima. Sie wird wunderschön werden. Gemeint ist: la Sicilia. Sie ist natürlich schon schön, äußerlich wenigstens. Aber drinnen?

Neben Musumeci sitzen an diesem Abend an Allerheiligen auch einige Leute, von denen man sagt, sie seien eigentlich nicht präsentabel, weil sie Prozesse am Hals haben wegen Korruption oder weil sie den Ruf haben, der Mafia nahezustehen. Ihre Namen finden sich dennoch auf den Wahllisten der Rechten. In seiner Rede wird Berlusconi sagen, in einer Demokratie habe jeder die Wahl: "Wenn euch der eine oder andere nicht passt, streicht ihn doch einfach von der Liste." Es gibt dafür nur zögerlichen Applaus. Vorne senken die "Impresentabili" den Kopf. Sie hatten sich eben noch geküsst und geherzt, über die plüschigen Sessel hinweg.