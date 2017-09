18. September 2017, 17:35 Uhr Irak Unter der goldenen Sonne Kurdistans

Viele Kurden wollen seit Langem einen eigenen Staat: Demonstration für das Referendum am Wochenende in Erbil.









Von Paul-Anton Krüger

Jakub Assad steht in oliv-brauner Uniform an einem Ausguck in den Bergen über Baschiqa im Nordirak - auf der Brust einen Aufnäher mit der kurdischen Flagge, rot-weiß-grün, in der Mitte die goldene Sonne. Das war Anfang Oktober 2016 zu Beginn der Offensive zur Befreiung von Mossul von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). "Jetzt kämpfen wir das erste Mal Seite an Seite mit der irakischen Armee", hatte der Offizier der Armee des autonomen Kurdistans im Norden des Irak damals gesagt. Gegen die Dschihadisten. Es gibt einen gemeinsamen Feind, allerdings, wie sich inzwischen zweifellos herausgestellt hat, kein gemeinsames Ziel.

Auch sechs Brüder Assads sind Peschmerga, also in der Kurden-Armee, sogar der Vater, Jahrgang 1959, wurde reaktiviert. 2000 kurdische Kämpfer haben in den Schlachten gegen den IS ihr Leben verloren. Aber die ganze Familie war sich einig, dass sich jedes Opfer lohnen würde. Für den Traum, den sie nie aufgegeben haben: einen eigenen Staat, ein unabhängiges Kurdistan. Dafür kämpften sie. Nun wollen sie der Verwirklichung einen Riesenschritt näher kommen.

Am 25. September sollen die Menschen in den Kurdengebieten abstimmen über die Unabhängigkeit vom Irak. Als Lohn für den Sieg über den IS. Ein Referendum, nicht bindend zwar, aber mit enormer Symbolkraft für alle Kurden, im Irak, in Syrien, der Türkei oder Iran, die sich bei allen Unterschieden als größtes Volk der Erde ohne eigenen Staat verstehen.

Vorangetrieben hat die Abstimmung Masud Barzani, seit 2005 Präsident der kurdischen Autonomiegebiete im Irak und zugleich Chef der Demokratischen Partei Kurdistans (DPK), die in der Hauptstadt Erbil den Ton angibt. Es wird mitgetragen von der Patriotischen Union Kurdistans (PUK) Dschalal Talabanis und den meisten anderen politischen Gruppen. Die oppositionelle Gorran, bei der Wahl 2013 zweitstärkste Kraft, fordert eine Verschiebung und blieb am Freitag der Sitzung des Parlaments fern, das den Termin der Volksabstimmung bestätigte.

Spannungen ruft besonders der Anspruch der Kurden auf die Ölstadt Kirkuk hervor

So breit die Mehrheit in Kurdistan für das Streben nach Unabhängigkeit ist, so massiv ist der Widerstand der irakischen Zentralregierung in Bagdad gegen das Referendum und eine Loslösung. Darin weiß sich Premier Haidar al-Abadi einig sowohl mit den Nachbarstaaten als auch den Amerikanern und Europäern. Das Oberste Gericht in Bagdad ordnete am Montag an, das Referendum zu stoppen, bis entschieden sei, ob es der irakischen Verfassung entspreche. Es gab zunächst keine Hinweise, dass sich die Kurden dem beugen würden.

Spannungen verursacht vor allem, dass Erbil nicht nur in der autonomen Region an die Urnen rufen will, sondern auch in Gebieten, um die man sich mit Bagdad streitet - und die seit Sommer 2014 unter Kontrolle der Peschmerga stehen. Teilweise rückten sie einfach ein, als die irakische Armee vor dem IS floh, teilweise kämpften sie die Gebiete gegen den IS frei. Im Zentrum des Streits: Kirkuk mit seinen Ölfeldern, nach Basra die wichtigste Lagerstätte im Land. Der Gouverneur von Kirkuk hatte neben der irakischen die kurdische Flagge hissen lassen und erklärt, die Abstimmung abhalten zu wollen. Das Parlament in Bagdad erklärte ihn für abgesetzt.

Mit einem Einmarsch drohte unverhohlen der Kommandeur der von Iran gestützten und gesteuerten Badr-Organisation. Die Kämpfer der mächtigen Miliz könnten in Kirkuk die Abstimmung verhindern. Premier Abadi sagt zumindest, die Armee werde eingreifen, wenn die irakische Bevölkerung von "ungesetzlicher Gewalt" bedroht werde. Kirkuk ist eine ethnisch gemischte Stadt mit starken arabischen und turkmenischen Bevölkerungsanteilen. Die kurdische Regionalregierung verweist darauf, dass die irakische Verfassung Volksabstimmungen in umstrittenen Gebieten vorsieht, die freilich nie abgehalten wurden.