Die Bundesländer haben im Jahr 2017 20 Milliarden Euro mehr eingenommen als geplant - und damit einen höheren Überschuss als der Bund erwirtschaftet. Das "Schröpfen des Bundes" müsse nun ein Ende haben, fordern Unionspolitiker.

Von Cerstin Gammelin , Berlin

Vor der für diesen Mittwoch geplanten Beratung des Finanzplans für eine neue große Koalition warnen Haushälter der Union die beteiligten Ministerpräsidenten der Länder und andere Landespolitiker vor weiteren Forderungen an den Bundeshaushalt. Die Länder hätten im vergangenen Jahr einen höheren Überschuss erwirtschaftet als der Bund, sagte Eckhardt Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion am Dienstag in Berlin. In den laufenden Koalitionsverhandlungen müsse deshalb der Grundsatz gelten: "Das Schröpfen des Bundes durch die Länder muss jetzt ein Ende haben".

Tatsächlich hat der Bund in den vergangenen Jahren bereits sehr viel Geld an die 16 Bundesländer überwiesen, der Bundesrechnungshof beziffert die Summe im Jahr 2017 auf 75 Milliarden Euro. In diesem Jahr werden die Kommunen um weitere fünf Milliarden Euro zusätzlich entlastet. Dass alle Länder jetzt einen Überschuss ausweisen, liegt also nicht nur an den sprudelnden Steuereinnahmen oder besonders gutem Wirtschaften, sondern auch an der Großzügigkeit des Bundes. Insgesamt haben die Bundesländer das vergangene Jahr deutlich besser als geplant abgeschlossen. Statt des kalkulierten Defizits von knapp sechs Milliarden Euro schlossen sie ihre Kassen mit einem Überschuss von mehr als 14 Milliarden Euro, also 20 Milliarden Euro besser als geplant.

Die Überschüsse zeigten, dass die Länder selbst in der Lage seien, ihre ureigenen Aufgaben zu erfüllen und die Kommunen so auszustatten, dass diese mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau und in ihre Schulen investieren sowie zusätzliche Lehrer, Polizisten und Richter einstellen könnten, sagte Rehberg. Zudem werden die Länder auch durch den neu vereinbarten Bund-Länderfinanzausgleich spürbar entlastet. Von 2020 an sollen jährlich zehn Milliarden Euro aus dem Bundesetat in die Länderkassen fließen, mit steigender Tendenz. Dennoch fordern die Ländervertreter in der Koalitionsverhandlungen zusätzliche Finanzzusagen des Bundes.