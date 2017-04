3. April 2017, 13:17 Uhr Urteil Bombe am Bonner Bahnhof: lebenslange Haft für Marco G.

Polizisten untersuchen am 10.12.2012 am Hauptbahnhof in Bonn (Nordrhein-Westfalen) den Tatort.









Zusätzlich stellte das Düsseldorfer Oberlandesgericht die besondere Schwere der Schuld des 29-jährigen islamistischen Terroristen fest. Seine Helfer müssen ebenfalls lange ins Gefängnis.

Im Prozess um den gescheiterten Bombenanschlag im Bonner Hauptbahnhof hat das Oberlandesgericht Düsseldorf den Angeklagten Marco G. zu lebenslanger Haft verurteilt und zudem die besondere Schwere seiner Schuld festgestellt. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat den Fall mehr als zweieinhalb Jahre verhandelt.

Der Hauptangeklagte G. wurde wegen Mordversuchs verurteilt. Durch die Feststellung der besonderen Schuldschwere ist seine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen.

Zwei weitere Beschuldigte erhielten Haftstrafen von jeweils zwölf Jahren und der vierte Angeklagte eine Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren. Sie hatten nach Überzeugung der Anklage ein Mordkomplott gegen einen Politiker der rechten Partei Pro NRW geschmiedet. Alle Haftstrafen entsprechen in etwa den Forderungen der Anklage.

Am 10. Dezember 2012 war ein Sprengsatz an Gleis 1 des Bonner Hauptbahnhofs entdeckt worden. Weil kein Zünder an der Rohrbombe entdeckt wurde, gehen die Verteidiger lediglich von einer Attrappe aus. Im März 2013 soll ein Mordkommando auf dem Weg zu einem rechtsradikalen Politiker in Leverkusen gewesen sein, als der Wagen von der Polizei gestoppt wurde. Bei den Ermittlungen zu dem Mordkomplott war Marco G. auch in Verdacht geraten, die Bonner Bombe als Einzeltäter gelegt zu haben.