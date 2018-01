26. Januar 2018, 18:49 Uhr Brexit Belustigte Ratlosigkeit









Über den weiteren Verlauf des Brexit sind verschiedene britische Versionen im Umlauf. Brüsseler Diplomaten wissen nicht, wem sie noch glauben sollen.



Von Cathrin Kahlweit und Alexander Mühlauer , London/Brüssel

Ein neues Modewort der Briten heißt "Moggmentum", es ist ein Spiel mit dem Namen des derzeit populärsten Brexit-Befürworters und Tory-Hardliners, Jacob Rees-Mogg. Mit einer Online-Kampagne namens Moggmentum wollen Mitglieder der Konservativen Partei dafür sorgen, dass der Widersacher der Premierministerin mehr Einfluss erhält. Tatsächlich hat Rees-Mogg gerade mal wieder zwei Politikern die Show gestohlen: Brexit-Minister David Davis, der am Freitag der Welt die britischen Vorstellungen von der Übergangsperiode nach dem EU-Austritt 2019 vorstellte. Und Finanzminister Philip Hammond, der dasselbe am Donnerstag in Davos getan hatte.

Hammond, ein Brexit-Gegner, versprach einen weichen Abschied von der EU und kündigte an, man werde in der Implementierungsphase, wie die Briten die Zeit nach dem 29. März 2019 nennen, nur "sehr moderate Veränderungen" spüren. Nach bisherigen Abmachungen, die im März dieses Jahres abgeschlossen sein sollen, wird diese Phase etwa zwei Jahre dauern. Währenddessen will sich Großbritannien an EU-Regeln halten. Ein Sprecher von Theresa May intervenierte umgehend und versicherte, von "moderaten Veränderungen" könne keine Rede sein. Hammonds Konzilianz bedeute nicht etwa, dass Großbritannien im Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben werde. Der Finanzminister habe sich nicht an die mit May verabredeten Vorgaben gehalten.

Am Freitag ging dann Minister Davis, der die Verhandlungen mit Brüssel leitet, bei einem Auftritt in der Stadt Middlesbrough in die Offensive. Sein Land beharre darauf, so Davis, schon in der Übergangsphase nach dem März 2019 Freihandelsabkommen mit anderen Ländern aushandeln und unterzeichnen zu können - selbst wenn diese erst nach Ablauf der Zwei-Jahres-Phase in Kraft treten könnten. Zwar werde das Königreich die Regeln der Zollunion einhalten, aber Großbritannien könne dann als wirklich unabhängiger Staat das erste Mal seit vierzig Jahren eine eigene Handelspolitik verfolgen und Abkommen mit "alten Freunden und neuen Partnern" abschließen.

Rees-Mogg wiederum, Anführer der konservativen und Brexit-begeisterten "European Research Group", stellte beide Politiker bloß - und die Premierministerin gleich mit. Jede Form eines De-facto-Verbleibs in der Zollunion während der Übergangsphase sei unerträglich, sagte er. Die Politik der Regierung mache Großbritannien auch nach dem März 2019 zu einem Lakaien, einem Vasallenstaat der EU; London müsse aufhören, sich in Selbstzerstörung zu üben. "Wir bleiben Befehlsempfänger der EU", kritisierte er. Seither kursieren Gerüchte, dass die 48 Unterschriften von Tory-Parlamentariern, die für eine Rebellion gegen May nötig sind, praktisch schon zusammen seien.

Am Montag wollen die EU-Staaten Richtlinien für die Übergangsphase beschließen

In Brüssel herrscht angesichts des Londoner Treibens eine belustigte Ratlosigkeit. Die Diplomaten und Beamten wissen nicht so recht, wem sie noch glauben sollen. Davis, der qua Amt für die Brexit-Gespräche verantwortlich ist, glänzte bislang vor allem durch Abwesenheit oder Unwissen. Das wäre an sich kein Problem, denn die Gespräche führt ohnehin der von den Brüsseler Unterhändlern geschätzte Oliver Robbins. Der Londoner Beamte sei stets gut vorbereitet und verbindlich in der Sache, heißt es auf EU-Seite. Nur hilft das nichts, wenn Davis gefundene Kompromisse einfach wieder infrage stellt.

"Seit dem EU-Gipfel im Dezember hat es keine Entwicklung in den Gesprächen gegeben", sagt ein EU-Beamter. Sollte London weiter im Ungefähren bleiben, dürfte die EU die Oberhand in den Verhandlungen behalten und sich mit ihren Vorstellungen weitgehend durchsetzen.

Am Montag wollen die EU-Staaten die Verhandlungsrichtlinien für die Übergangsphase beschließen. Das Papier, das von den EU-Botschaftern gebilligt wurde, ist eine neue Steilvorlage für Mays innerparteiliche Kritiker. Die EU weicht jedenfalls nicht von ihrer harten Linie ab. In der bis Ende 2020 avisierten Übergangsfrist soll Großbritannien alle Pflichten einer EU-Mitgliedschaft erfüllen, darf aber nicht mehr mitreden.

"Die vier Freiheiten des Binnenmarktes sind unteilbar und es kann keine ,Rosinenpickerei' geben", heißt in den Richtlinien. Den Wunsch Londons, nur von Teilen des Binnenmarkts - etwa der Kapitalmarktunion - zu profitieren, weist die EU entschieden zurück. Auch bei der Handelspolitik will die EU bis zum Ende der Übergangsphase das letzte Wort haben. Die Regierung in London darf zwar neue Freihandelsabkommen vorantreiben, aber nicht unterschreiben - außer die EU stimmt zu. In London wächst deshalb die Sorge, dass die Europäische Union in dieser Zeit Verträge mit Drittstaaten schließt oder EU-Gesetze verabschiedet, die zum Nachteil Großbritanniens ausfallen könnten - schließlich muss sich das Vereinigte Königreich bis Ende 2020 daran halten.

Auch für die Zeit danach hat die EU in den Richtlinien schon die rote Linie formuliert: "Ein Nicht-Mitglied der Union (. . .) kann nicht dieselben Rechte haben und dieselben Vorteile genießen wie ein Mitglied." Das klingt banal, ist es aber nicht. So wird die für London äußerst wichtige Finanzindustrie ihren freien Zugang zum EU-Binnenmarkt verlieren. Und nicht nur sie.