14. März 2018, 18:55 Uhr §219a SPD-Hickhack beim Abtreibungsgesetz

Die Entscheidung der SPD-Bundestagsfraktion, ihren Gesetzentwurf zur Streichung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche vorerst nicht zur Abstimmung zu stellen, sorgt für Kritik.

Von Kristiana Ludwig , Berlin

Nachdem die SPD-Bundestagsfraktion am Dienstag entschieden hat, ihren Gesetzentwurf zur Streichung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche vorerst doch nicht zur Abstimmung zu stellen, kritisieren die SPD-Frauen diese Entscheidung. Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Elke Ferner, sagt, sie halte es für falsch, die neue Bundesregierung mit einer Lösung zu beauftragen: "Eine Gewissensentscheidung muss vom Parlament ausgehen."

Am Dienstag hatten sich die Fraktionsspitzen der neuen großen Koalition darauf verständigt, dass die SPD ihren Vorstoß vertagt. Grund sei, dass "die Union sich auf uns zubewegt", sagte eine Sprecherin. Für die Sozialdemokraten ist dies seit Herbst bereits die vierte Wendung in der aktuellen Abtreibungsdebatte. Nachdem die Fraktion im Dezember erst beschlossen hatte, den umstrittenen §219a im Strafgesetzbuch zu streichen, brachte sie den Entwurf im Februar nicht in den Bundestag ein. Grüne, Linke und FDP hatten dem Plenum dagegen eigene Entwürfe vorgestellt.

Eine Woche später legte die SPD-Fraktion ihren Entwurf doch noch der Bundestagsverwaltung vor. Man habe "mit der Union besprochen, dass wir unseren Gesetzentwurf jetzt einbringen werden", schrieb die Fraktionsvizevorsitzende Eva Högl am 2. März an die Abgeordneten. Offenbar jedoch nicht mit der ganzen Union. Marcus Weinberg, frauenpolitischer Sprecher der Fraktion, schimpfte im Spiegel auf eine "Nacht-und-Nebel-Aktion". Nun, zwei Wochen später, ziehen die Sozialdemokraten erneut zurück, und stoßen damit auch auf Kritik in der Opposition. Fraktionschefin Andrea Nahles sagte, man wähle ein in der Regierung übliches Verfahren - nämlich den Weg über das schwarz-rote Kabinett.