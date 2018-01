17. Januar 2018, 20:14 Uhr Wetter "Friederike" fegt mit bis zu 130 km/h über Deutschland

Im Zuge des Wetterumschwungs kam es am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen wie etwa hier in Wettringen zu etlichen Glatteis-Unfällen.









Der Sturm Friederike zieht über Deutschland hinweg und verursacht starken Niederschlag, Schneefall und glatte Straßen.

Am Mittwoch ist es vor allem in Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Hessen zu zahlreichen Unfällen gekommen.

Für Donnerstag hat der Deutsche Wetterdienst für mehrere Bundesländer Warnungen herausgegeben.

Manch einer dürfte sich am Mittwochmorgen an eine Szene aus einem Harry-Potter-Film erinnert haben: dunkle Wolken am Himmel, als würden die gruseligen Dementoren das Land heimsuchen und die Seele der Menschen aussaugen. Es war aber nur Schnee, der aus den Wolken fiel und vor allem im Norden und Westen Deutschlands glatte Straßen verursachte.

Sturm Friederike zieht in diesen Tagen über Deutschland hinweg und bringt neben Wind auch Kälte und Schnee. Der morgendliche Berufsverkehr in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hessen und Thüringen kam bereits am Mittwoch ins Stocken, es gab zahlreiche Unfälle. Allein in NRW wurden mindestens 17 Menschen verletzt. Bei einer Massenkarambolage bei Bad Abbach in Niederbayern fuhren 15 Fahrzeuge ineinander, mindestens drei Menschen wurden verletzt.

Richtig ungemütlich soll es aber erst am Donnerstag werden. Dann trifft Friederike mit voller Stärke auf das Land. Eine Karte der Unwetterzentrale zeigt, wo mit besonders starkem Wind und Schneefall zu rechnen ist: Derzeit legt sich ein rotes Band über die Mitte Deutschlands. Hier sind schwere Sturm- und orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von 90 bis 110 Kilometer pro Stunde zu erwarten, außerdem Schnee und Glätte und teilweise Gewitter. Auch der Süden des Landes, vor allem die Alpenregion und der Schwarzwald sind davon betroffen. Hier können bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen.

Innerhalb der roten Bereiche tauchen auf der Karte auch violette Flecken auf. Violett steht für die vierte und höchste Warnstufe, das heißt Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde. Betroffen davon sind unter anderem Höhenlagen in Thüringen, Bayern und der Süden Baden-Württemberg.

Auch in Nordrhein-Westfalen wird es extrem stürmisch. Hier hat die Feuerwehr den Einwohner bereits empfohlen, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Es droht Lebensgefahr durch umstürzende Bäume und umherfliegende Gegenstände. Die Bahn hat angekündigt, Regionalzüge an diesem Tag langsamer fahren zu lassen. Diskutiert wird, ob die Schulen in NRW geschlossen bleiben. Das Schulministerium sagte, die Entscheidung dazu läge aber bei den Schulen selbst.

Vergleichsweise windschwach bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Norden und Nordosten des Landes. Hier muss aber mit starkem Schneefall gerechnet werden, innerhalb weniger Stunden könnten mehr als zehn Zentimeter Neuschnee fallen. Im übrigen Teil Deutschlands soll es mäßig windig werden mit Sturmböen bis etwa 80 Kilometer pro Stunde.