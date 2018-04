6. April 2018, 09:28 Uhr Wetter am Wochenende Deutschland erwartet den ersten Sommertag 2018

Am zweiten April-Wochenende könnte das Thermometer an einigen Orten 25 Grad zeigen. Im ganzen Land soll die Sonne scheinen - für Allergiker ist das keine gute Nachricht.

An diesem Wochenende, dem zweiten im April, erwarten Meteorologen den ersten Sommertag des Jahres 2018. Bedeutet: In einigen Regionen Deutschlands steigt die Temperatur auf mindestens 25 Grad. "Es herrscht Sonnenbrandgefahr. Die Sonne scheint im April schon sehr kräftig", warnt der Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Hoch Leo bringt für das ganze Land ein Wochenende mit Sonne und blauem Himmel. Von diesem Freitag an klart der Himmel auf, erwartet der DWD. Im Westen und Süden werde es 15 bis 19 Grad warm, im Osten vorerst nur 10 bis 14 Grad. Am Wochenende wird dann vielerorts die 20-Grad-Marke überschritten: Zwischen 16 bis 23 Grad liegen die Temperaturen am Samstag und Sonntag in weiten Teilen Deutschlands, hieß es, lokal seien sogar noch höhere Temperaturen möglich. "Sehr, sehr sonnig" werde es in Nordrhein-Westfalen, sagt der Essener DWD-Meteorologe Malte Witt.

Spargelbauern im brandenburgischen Beelitz rechnen damit, dass in der kommenden Woche die Ernte anlaufen kann. Am Montag und Dienstag reisen die Erntehelfer an, wie Geschäftsführer Ernst-August Winkelmann vom Spargelbetrieb Buschmann und Winkelmann sagt. Auch Spargelbauer Jürgen Jakobs zeigt sich zuversichtlich: "Jetzt geht es jeden Tag ein Stück voran."

Der rasante Temperaturanstieg mit dem Aufblühen der Natur könnte einigen Allergikern allerdings drei harte Wochen bescheren. "Wir rechnen in wenigen Tagen in ganz Deutschland mit einem massiven Pollenflug bei der Birke", sagt Thomas Dümmel, Meteorologe an der Freien Universität Berlin. Durch die kalten Wochen im Februar und März habe sich die Blüte verzögert. Nun aber sei mit einer kleinen Explosion zu rechnen. "Und zwar bei allen Birken gleichzeitig, egal ob an sonnigen oder schattigen Standorten", ergänzt Dümmel. Auf natürliche Weise könne Allergikern nur viel Regen helfen. "Danach sieht es aber in der nächsten Woche nicht aus."

Ist Wetter wie dieses für die Jahreszeit zu warm? Nein. "Es kommt durchaus regelmäßig vor, dass es im April fast schon sommerlich warm wird", sagt DWD-Meteorologe Witt. Auch zum Wochenanfang bleibt es mild bei bis zu 20 Grad.