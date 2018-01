4. Januar 2018, 18:56 Uhr Schönheitswettbewerbe Wer wird Miss Bodensee?









Horst Klemmer krönte Miss Germany und andere Missen, als das noch glamourös war. Heute tingelt er mit ihnen durch Freizeitparks. Von einem, der einfach weitermacht.

Von Roman Deininger

Die Welt, wie sie Horst Klemmer sieht, besteht zunächst aus Füßen. Man darf annehmen, dass es viele Männer gibt, die Klemmer um diesen Arbeitsplatz beneiden, direkt am Laufsteg, auf Knöchelhöhe mit den 21 Teilnehmerinnen der Miss-Germany-Wahl. Klemmer, Seniorchef und Juryvorsitzender, lehnt sich zurück in seinem Stuhl, das weitet den Blick, so eine Miss hört ja am Knie nicht auf. Er notiert ein paar Eindrücke zur Lauf-Performance von Miss Saarland, man kann vorab sagen: Die wird es nicht. Dann sagt er: ...