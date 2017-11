15. November 2017, 11:47 Uhr Schleswig-Holstein Unteroffizier soll zwei Bundeswehr-Soldatinnen vergewaltigt haben









Ein 29-jähriger Bundeswehr-Soldat ist vom Dienst suspendiert worden, weil gegen ihn wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt wird.

Die Tat soll sich auf einem Truppenübungsplatz in Schleswig-Holstein ereignet haben.

Die Staatsanwaltschaft in Kiel ermittelt gegen einen Bundeswehr-Soldaten, der beschuldigt wird, auf einem Truppenübungsplatz zwei Kameradinnen vergewaltigt zu haben.

Die Tat soll sich in der vergangenen Woche im Anschluss an eine Feier ereignet haben. Der Verdächtige, ein 29-jähriger Unteroffizier, soll sich nach der Party auf die Stube der Soldatinnen geschlichen haben und die beiden Frauen missbraucht haben. Dabei soll er ausgenutzt haben, dass seine Opfer stark alkholisiert waren.

Der Unteroffizier ist in Mecklenburg-Vorpommern bei der Flugabwehrraketengruppe 21 stationiert. Die beiden Frauen, 18 und 22 Jahre alt, gehören demselben Luftwaffenverband an. Alle drei hielten sich zu einer Schießübung auf dem Bundesswehr-Standort im schleswig-holsteinischen Todendorf auf. Daher ist auch die Staatsanwaltschaft in Kiel zuständig.

Den Ermittlern zufolge schweigt der Soldat zu den Vorwürfen. Die Bundeswehr hat ihn vorläufig vom Dienst suspendiert, wie ein Luftwaffen-Sprecher bestätigte. Kurz nach der Tat soll der Verdächtige von den Feldjägern festgenommen und der Polizei übergeben worden sein. Er kam aber wieder auf freien Fuß, weil, wie Spiegel Online berichtet, die Aussagen zu diesem Zeitpunkt teilweise widersprüchlich waren und keine Fluchtgefahr bestand. Gleichwohl soll der Soldat offenbar weiter als Beschuldigter gelten. Ein Vergleich entnommener DNA-Proben und anderer Spuren vom Tatort soll nun zeigen, was sich in der Nacht ereignet hat.