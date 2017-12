30. Dezember 2017, 16:39 Uhr Russland Anschlag auf Supermarkt in St. Petersburg - mutmaßlicher Attentäter gefasst

Polizisten stehen vor dem Eingang eines Supermarktes in St. Petersburg in Russland. Bei der Explosion eines Sprengsatzes in dem Markt sind viele Menschen verletzt worden.









Der Geheimdienst vernimmt den mutmaßlichen Täter derzeit. Am Mittwoch war in einem Supermarkt eine selbstgebaute Nagelbombe explodiert. Mehr als zehn Menschen wurden verletzt.

Der russische Geheimdienst FSB hat den mutmaßlichen Attentäter des Terroranschlags in einem Supermarkt in St. Petersburg festgenommen. Der Verdächtige sei am Samstag gefasst worden und werde nun vernommen, teilte der FSB der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Details zur Festnahme waren zunächst nicht bekannt.

Am Mittwoch war in einem Supermarkt in Russlands zweitgrößter Stadt eine selbstgebaute Nagelbombe mit einer Sprengkraft von etwa 200 Gramm Dynamit explodiert. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht, zudem gab es zahlreiche Leichtverletzte. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte die Tat für sich reklamiert.

Im Internet kursierten kurz nach der Explosion nicht verifizierte Überwachungsvideos, die einen jungen Mann als möglichen Täter zeigten. Er soll eine Tasche im Schließfach des Supermarktes deponiert und daraufhin das Geschäft im Osten der Stadt verlassen haben.