Die drei Männer sollen die Polizei nach einem Autounfall mit zwei Toten bei ihrer Arbeit behindert haben.

Sie wurden nun wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte und Körperverletzung verurteilt.

Nach einem Unfall im Sommer 2015, bei dem ein Auto frontal in eine Eisdiele in Bremervörde raste und in Folge zwei Menschen starben, sollen mutmaßliche Gaffer die Polizei bei ihrer Arbeit behindert haben. Die Männer mussten sich jetzt wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte, Körperverletzung und versuchter Nötigung vor dem Amtsgericht Bremervörde verantworten.

Jetzt hat das Gericht sein Urteil gesprochen. Es verurteilte den 27 Jahre alten Hauptangeklagten zu vier Monaten Haft ohne Bewährung. Der Vorsitzende Richter sah den Tatvorwurf des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamten und der Körperverletzung als erwiesen an. Die beiden 20 und 36 alten Mitangeklagten wurden am Donnerstag zu Geldstrafen von 100 beziehungsweise 150 Euro verurteilt.

Der Prozess hatte formell schon im September begonnen, war nach einer Woche aber wieder unterbrochen worden. Der Grund war eine noch ausstehende Entscheidung gegen die 61-jährige Unfallverursacherin, die inzwischen vom Amtsgericht Bremervörde zu einer 14-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde.

Bei den drei Angeklagten handelt es sich um Brüder im Alter von 20, 27 und 36 Jahren. Einer von ihnen wollte damals laut Anklage im abgesperrten Bereich mit seinem Handy fotografieren, als gerade die Opfer weggetragen wurden. Einen Platzverweis ignorierte er. Er habe sich zudem "heftigst und wie von Sinnen gewehrt", so die Staatsanwältin. Zudem habe er einem Beamten gedroht, ihn umzubringen. Zwei Polizisten und ein Feuerwehrmann wurden dabei verletzt. Verhandelt wurde der Fall nach Jugendstrafrecht, einer der mutmaßlichen Täter war zur Tatzeit 19 Jahre alt.

Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt - und dazu geführt, dass das Land Niedersachsen im vergangenen Jahr eine Initiative für den Entwurf eines "Gaffer"- Gesetzes in den Bundesrat einbrachte. Dieser Entwurf sieht bis zu einem Jahr Gefängnis oder eine Geldstrafe für denjenigen vor, der "bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfeleistende der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes oder eines Rettungsdienstes behindert", heißt es in dem Entwurf. Der Bundesrat stimmte dem Entwurf zu, nun muss noch der Bundestag über das Gesetz beraten, es fand in diesem Prozess keine Anwendung.