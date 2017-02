21. Februar 2017, 13:26 Uhr Prominente Elternfreuden Offiziell schwanger









Feedback

Anzeige

Lange musste sich die Öffentlichkeit auf Insider und Spekulationen verlassen, jetzt ist klar: Amal und George Clooney erwarten Zwillinge. Werden das jetzt die süßesten Babys der Welt?

Was ist passiert?

Er hat es gesagt. Jetzt ist es tatsächlich offiziell. Bestätigt aus erster Hand: George Clooney wird Papa. Seine Frau Amal erwartet Zwillinge, ein Mädchen und einen Jungen. "Wir sind sehr glücklich und sehr aufgeregt. Das wird ein Abenteuer. Aber wir haben alle Abenteuer im Leben mit offenen Armen angenommen", sagte der Schauspieler dem französischen TV-Sender Canal+. Unglaublich, aber wahr: Das bereits am Sonntag gesendete Interview wurde zunächst kaum beachtet, ein klares Versäumnis der Klatschpresse.

Warum interessiert uns das?

Weil jetzt alle Meldungen über das Babyglück der Clooneys umgeschrieben werden können. Bisher enthielten die viele Konjunktive und sprachliche Verrenkungen: "Es scheint sich zu bestätigen, dass ..." "Es steigt die Zahl der Quellen, die ..." "Es wächst die Zahl der Spekulationen, denen zufolge ..." "Insider sprechen davon, ob vielleicht ..." Das können sich die Gossip-Reporter jetzt sparen.

Anzeige

Wie laufen die Geburtsvorbereitungen?

Wir erfahren, dass der werdende Vater schon ganz wuschig ist. Er tut, was die meisten modernen Väter tun: Er liest viele Schwangerschafts-Ratgeber, besucht Geburtsvorbereitungskurse und kauft jede Menge Babyzeug. Die Bunte will noch herausgefunden haben, dass sich Clooney lediglich mit dem Wickeln noch nicht angefreundet haben soll, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Immerhin ist Clooney 55 Jahre alt, sympathisch selbstironisch und witzelt über seine späte Vaterschaft. So hätten sich Freunde in seinem Alter, deren Kinder bereits aus dem Haus seien, über ihn lustig gemacht und kürzlich bei einem Abendessen Babygeschrei nachgeahmt.

Werden das jetzt die süßesten Babys der Welt?

Abwarten. Ein süßes Baby von sehr reichen, sehr gutaussehenden und sehr bewunderten Eltern zu sein, ist ein hartes Business. Der Markt ist umkämpft, die Konkurrenz hart. Mini-Amal und Mini-George werden es schwer haben. Beyoncé und Jay Z zum Beispiel erwarten ebenfalls Zwillinge, dann gibt es noch die Monaco-Twins von Fürstin Charlène und Fürst Albert.

Okay, die Kinder der Clooneys werden die anderen locker in den Sack stecken, schließlich wurde der Vater - nicht ohne Grund - gleich zweimal zum "Sexiest Man Alive" gewählt und von der Mutter ist, ohne dass es einer Wahl bedurft hätte, klar, dass sie eine der klügsten Frauen des Planeten ist.

Einzig ein Geschwisterpaar könnte den Clooney-Zwillingen vielleicht gefährlich werden: Prinz George und Prinzessin Charlotte. Die britische Königsfamilie hat nämlich die besten Fotografen der Welt und produziert am laufenden Band süße Kinderbilder. Erinnern Sie sich zum Beispiel an das Familienporträt mit Queen Elizabeth, Prinz Charles, Prinz William und dem kleinen Prinz George, der auf einem Bücherstapel steht? Oder, genauso verzückend, an das Foto, auf dem George seiner wenige Monate alten Schwester Charlotte einen Kuss auf die Stirn gibt?

Vermutlich kennen auch Amal und George Clooney diese Bilder - und haben jetzt noch ein paar Monate Zeit, um sich etwas Besseres zu überlegen.