8. September 2017, 15:32 Uhr Naturkatastrophe Mindestens 32 Tote durch Erdbeben in Mexiko









Bei einem schwerden Erdbeben vor der Pazifikküste Mexikos sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen.

Zahlreiche Gebäude wurden zerstört, zeitweise waren 1,5 Millionen Menschen ohne Strom. Angesichts der Stärke des Bebens scheint das Land aber relativ glimpflich davongekommen zu sein.

Küstenbewohner wurden aufgerufen, sich wegen einer möglichen Tsunamigefahr in Sicherheit zu bringen. Bislang wurden aber nur kleinere Tsunamiwellen gemessen.

Um kurz vor Mitternacht zitterte die Erde im Süden Mexikos. Es sei keine kurze Erschütterung gewesen, berichten Einwohner der Küstenregion der SZ, sondern das längste und stärkste Beben, das sie je erlebt haben. Präsident Enrique Peña Nieto bestätigte dies wenige Stunden später: In einer eilig einberufenen Pressekonferenz sprach er vom schwersten Beben in Mexiko seit 100 Jahren.

Der Erdbebenherd lag vor der Pazifikküste des Landes, 120 Kilometer südwestlich des Ortes Tres Picos in Mexikos ärmstem Bundesstaat Chiapas. Erschütterungen waren in zwölf Bundesstaaten sowie in der etwa 1000 Kilometer entfernten Hauptstadt Mexiko-Stadt zu spüren. Im Laufe der folgenden Stunden verzeichnete das US-Geologieinstitut USGS mehr als 50 Nachbeben. Präsident Nieto warnte, es müsse mit weiteren starken Beben zu rechnen sein.

Mindestens 32 Menschen kamen durch die Folgen der Erschütterung ums Leben, 23 von ihnen im bei Touristen beliebten Bundesstaat Oaxaca. Am schlimmsten wurde dort die Stadt Juchitán getroffen, unter anderem stürzte ein Teil des Rathauses ein. Zeitweise waren 1,5 Millionen Menschen im Land wegen des Bebens ohne Strom.

Bereits kurz nach dem Beben teilte das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum mit, dass es großräumig zu gefährlichen Tsunami-Wellen kommen könnte. Diese seien an den Pazifikküsten von Mexiko, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras und Ecuador möglich. An mehreren Stellen gab es Hinweise auf ein Zurückziehen des Meeres. Experten meldeten aber nur kleinere Tsunamiwellen. In Oaxaca und Chiapas riefen die Behörden die Bewohner in Küstennähe vorsorglich auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Über die exakte Stärke des Bebens gibt es unterschiedliche Angaben. Die US-Erdbebenwarte sprach von einer Stärke von 8,0, die mexikanischen Behörden gaben hingegen den Wert 8,4 an. Präsident Peña Nieto wählte die Mitte und sprach über ein Beben der Stärke 8,2. Auch zur Tiefe des Bebenherdes existieren Daten zwischen 19 und 50 Kilometern.

Die betroffene Region liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der immer wieder von heftigen Erdbeben erschüttert wird. Das letzte sehr starke Beben ereignete sich im Jahr 1985. Das Epizentrum lag damals in Zentralmexiko, etwa 70 km nordwestlich der Hafenstadt Lázaro Cárdenas im Bundesstaat Michoacán. Tausende Menschen kamen ums Leben.

Im Golf von Mexiko ist derzeit zudem der Hurrikan Katia unterwegs. Eine Hurrikan-Warnung sei für Teile des Bundesstaates Veracruz an der Ostküste Mexikos ausgegeben worden, berichtete der Wettersender Hurricane News. Im Osten des Landes könnte es am Freitag und am Wochenende zu heftigem Regen und Sturmböen kommen.