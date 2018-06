4. Juni 2018, 06:25 Uhr Nach Stromausfall Flugbetrieb in Hamburg beginnt mit Verzögerungen

Der Flughafen Hamburg nimmt am Morgen den Flugbetrieb wieder auf.

Die ersten Flüge wurden jedoch gestrichen, andere werden wohl nur mit deutlicher Verspätung starten.

Wegen eines Stromausfalls musste am Sonntag der gesamte Flugbetrieb am Airport eingestellt werden.

Nach dem massiven Stromausfall am Hamburger Flughafen wird der Betrieb zur Stunde wieder aufgenommen. Von sechs Uhr an sollten auf dem Airport wieder Flugzeuge starten und landen. Der Start verläuft allerdings schleppend. Die ersten fünf Flüge, die den Flughafen am Morgen verlassen sollten, wurden gestrichen. Weitere Flüge sind zum Teil stark verspätet. An den Check-in-Schaltern, die ihren Betrieb um fünf Uhr wieder aufgenommen haben, bildeten sich lange Schlangen.

Einer Flughafensprecherin zufolge sind für Montag 214 Ankünfte und 214 Abflüge geplant. Zehn ankommende Flüge sowie 23 Abflüge seien gestrichen worden. Wie viele Flüge von den Verspätungen betroffen sein könnten, war zunächst nicht absehbar. Unklar war auch, wann sich die Lage wieder normalisieren würde: "Wir gehen davon aus, dass das noch den ganzen Tag so geht", sagte die Sprecherin zu den Unregelmäßigkeiten im Flugbetrieb.

Durch den Stromausfall am Sonntag hatte der größte Flughafen Norddeutschlands seinen Betrieb komplett einstellen müssen. Insgesamt waren am Sonntag 200 Starts und 200 Landungen geplant gewesen. Bevor der Betrieb um zehn Uhr eingestellt wurde, fanden 37 Starts und 24 Ankünfte statt.

Etwa 30 000 Passagiere waren von den Ausfällen betroffen. 150 Fluggäste mussten nach Angaben der Airport-Sprecherin die Nacht auf Feldbetten am Flughafen verbringen. Die Techniker des Flughafens hätten den Schaden beheben können, hieß es. Was genau den Kurzschluss verursachte, konnte die Sprecherin zunächst aber nicht sagen. Über den aktuellen Stand aller Flüge ab Hamburg informiert der Flughafen auf seiner Website.