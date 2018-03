17 Minuten Streik für 17 Tote: Tausende Schüler haben am Mittwoch in den USA ihre Klassenzimmer verlassen, um der Opfer des Amoklaufs in Parkland, Florida, am 14. Februar zu gedenken. Damals wurden 14 Schüler und drei Erwachsene an der Marjory Stoneman Douglas Highschool erschossen. Diese Demonstrantin hält ein Schild hoch mit der Aufschrift: "Ich sollte meinen College-Aufsatz schreiben und nicht mein Testament."