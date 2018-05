24. Mai 2018, 18:49 Uhr Mallorca Achtung, giftige Galeere!

An der Küste von Mallorca wurde eine Portugiesische Galeere gefunden. Das Tier gehört zu den giftigsten Nesseltierarten der Welt. Auf der Ferieninsel löste der Fund kurz vor der Sommersaison einigen Wirbel aus.

Von dpa

Mit bis zu 50 Meter langen Tentakeln schwebt sie durch die Weltmeere, und wen sie auf ihrem Weg streift, dem drohen heftige Schmerzen. Die Portugiesische Galeere (Physalia physalis) mit ihrem irisierenden Körper ist eine der giftigsten Nesseltierarten der Welt. Jetzt, kurz vor Beginn der Sommersaison, wurde auf Mallorca ein totes Exemplar an der Küste der Inselhauptstadt Palma entdeckt. Kurz darauf berichteten lokale Medien auch von mindestens zwei lebenden Tieren, die im Meer gesichtet worden seien. Schon der Fund der toten Galeere am beliebten Strand Ciudat Jardi - zwischen "Ballermann" und Stadtzentrum - löste einigen Wirbel aus. Die Stadtverwaltung von Palma veranlasste eine Suchaktion per Schiff, die in den kommenden Tagen fortgeführt werden soll. Die Tiere sind recht gut sichtbar, da sie über eine Gasblase verfügen, die aus dem Wasser ragt. Auch die Regionalregierung der Balearen soll helfen. Sie hat Erfahrung, nachdem in den vergangenen Jahren mehrere der Nesseltiere auf Ibiza und Formentera angespült wurden. Immerhin: Das zunächst verhängte Badeverbot vor Palma wurde am Donnerstag wieder aufgehoben.