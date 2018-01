10. Januar 2018, 18:55 Uhr Kalifornien Schlammlawinen: 15 Tote

Der Schlamm dringt in jede mögliche Öffnung und hinterlässt Verwüstung, wie hier in einem Auto in der Stadt Burbank.

In der kleinen Stadt Montecito, in der Stars wie Ellen DeGeneres und John Cleese ihr Zuhause haben, wurden die meisten Toten gefunden.

Wegen der großen Regenfälle sind die Hänge in Südkalifornien instabil. Die Schlammlawinen reißen deswegen auch große Felsen mit in die Täler.









Erst wüteten Wald- und Buschbrände, dann kamen heftige Regenschauer und nun sind durch mehrere Schlammlawinen im US-Bundesstaat Kalifornien mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen.

Durch mehrere Schlammlawinen in Kalifornien sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Zuvor waren heftige Regenschauer über der Region im Süden des US-Bundesstaats niedergegangen. Dort hatten bis zur vergangenen Woche noch Wald- und Buschbrände gewütet. Dadurch ist der Boden in Hanglagen extrem instabil und von Erdrutschen bedroht. In Montecito, rund 150 Kilometer nordwestlich von Los Angeles, wurden die meisten der Toten gefunden. Mehrere Gebäude wurden dort von Wasser und Geröll mitgerissen. Teilweise stand der Schlamm hüfthoch in den Straßen. Die Polizei des umliegenden Bezirks Santa Barbara berichtete US-Medien zufolge, rund zwei Dutzend Menschen würden noch vermisst.