22. Juni 2018 Indien Ratte frisst Geld

Durch einen schmalen Kabelschacht gelangte das Tier ins Innere eines Bankautomaten - und gönnte sich eine umgerechnet etwa 15 000 Euro teure Mahlzeit.

Ratten sind keine Kostverächter, sie fressen, was da ist, Körner, Nüsse, Früchte, Insekten, mithin Vögel. Der Stadtmensch kennt Ratten aus dem U-Bahn-Schacht, dabei lässt sich beobachten, dass es den Ratten sogar augenscheinlich nichts ausmacht, zu fressen, was die Menschen wegwerfen. In Indien hat eine Ratte nun eine Mahlzeit verdrückt, die aus dem Nahrungsraster deutlich herausfällt: Sie hat sich eine Speise im Wert von 15 000 Euro gegönnt, und zwar in Form von Geldscheinen in einem Bankautomat. Weil dieser kein Geld mehr ausspuckte, schauten Mitarbeiter der Bank am Rande der nordostindischen Stadt Tinsukia hinein und entdeckten eine tote Ratte, umgeben von zerfetzten Scheinen. Wahrscheinlich sei das Nagetier durch eine Öffnung für Kabel in den Geldautomaten gelangt, dort steckengeblieben und habe versucht, sich einen Weg hinaus zu fressen, teilte die Polizei mit. Zum Glück für die Bank fiel nicht das gesamte Geld der Ratte zum Opfer: Noten in Wert von rund 1,7 Millionen Rupien (21 500 Euro) blieben intakt. Unklar ist, ob noch weitere Tiere an dem großen Fressen beteiligt waren. Woran die Ratte starb, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Wahrscheinlich hat sie sich buchstäblich totgefressen.